Pré-candidato faz ameaça a Flávio Bolsonaro: “Tem de morrer”

Renan Santos é pré-candidato ao Palácio do Planalto pelo Missão. Planalto e presidente do partido Missão,pré-candidato ao Palácio do Planalto e presidente do partido Missão, Renan Santos - Foto: Divulgação

O pré-candidato ao Palácio do Planalto e presidente do partido Missão, Renan Santos, fez uma ameaça ao também pré-candidato à Presidência da República e senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

Em declaração feita durante uma live, Renan, que é membro-fundador do Movimento Brasil Livre (MBL), chamou o filho 01 do ex-presidente de Jair Bolsonaro (PL) de traidor e disse que ele “tem de morrer”.

“Flávio Bolsonaro destruiu a nossa revolução, uma revolução que a gente começou, sacou? O Flávio Bolsonaro é um traidor da nossa revolução […] É a nossa função histórica não acabar só com a esquerda, nós vamos acabar com a esquerda, mas o traíra tem de morrer, e o traíra é Flávio Bolsonaro. Eu vou acabar com a raça do Flávio Bolsonaro, me aguarde, seu vagabundo.”

Renan Santos anunciou a candidatura pelo partido Missão em 2025, pouco antes de o partido ser oficializado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Desde então, tem feito declarações polêmicas.