ATAQUE
Pré-candidato faz ameaça a Flávio Bolsonaro: “Tem de morrer”
Presidente do partido Missão, Renan Santos, fez declaração feita durante uma live
Por Anderson Ramos
Siga o A TARDE no Google
O pré-candidato ao Palácio do Planalto e presidente do partido Missão, Renan Santos, fez uma ameaça ao também pré-candidato à Presidência da República e senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).
Leia Também:
Em declaração feita durante uma live, Renan, que é membro-fundador do Movimento Brasil Livre (MBL), chamou o filho 01 do ex-presidente de Jair Bolsonaro (PL) de traidor e disse que ele “tem de morrer”.
“Flávio Bolsonaro destruiu a nossa revolução, uma revolução que a gente começou, sacou? O Flávio Bolsonaro é um traidor da nossa revolução […] É a nossa função histórica não acabar só com a esquerda, nós vamos acabar com a esquerda, mas o traíra tem de morrer, e o traíra é Flávio Bolsonaro. Eu vou acabar com a raça do Flávio Bolsonaro, me aguarde, seu vagabundo.”
Renan Santos anunciou a candidatura pelo partido Missão em 2025, pouco antes de o partido ser oficializado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Desde então, tem feito declarações polêmicas.
🚨ATENÇÃO: Pré-candidato, Renan Santos, do MBL, ameaça Flávio Bolsonaro: "Tem que morrer"— Meio Independente (@meioindep) January 30, 2026
pic.twitter.com/UsFQVetUdP
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes