Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ATAQUE

Pré-candidato faz ameaça a Flávio Bolsonaro: “Tem de morrer”

Presidente do partido Missão, Renan Santos, fez declaração feita durante uma live

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

30/01/2026 - 19:22 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Renan Santos é pré-candidato ao Palácio do Planalto pelo Missão. Planalto e presidente do partido Missão,pré-candidato ao Palácio do Planalto e presidente do partido Missão, Renan Santos
Renan Santos é pré-candidato ao Palácio do Planalto pelo Missão. Planalto e presidente do partido Missão,pré-candidato ao Palácio do Planalto e presidente do partido Missão, Renan Santos -

O pré-candidato ao Palácio do Planalto e presidente do partido Missão, Renan Santos, fez uma ameaça ao também pré-candidato à Presidência da República e senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

Leia Também:

Fundador do MBL detona Sandro Filho após expulsão: 'Deslumbrado'
Candidato a presidente defende que Brasil tenha bomba atômica
Flávio Bolsonaro lidera gastos de R$ 2,8 mi do Senado com Correios

Em declaração feita durante uma live, Renan, que é membro-fundador do Movimento Brasil Livre (MBL), chamou o filho 01 do ex-presidente de Jair Bolsonaro (PL) de traidor e disse que ele “tem de morrer”.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Flávio Bolsonaro destruiu a nossa revolução, uma revolução que a gente começou, sacou? O Flávio Bolsonaro é um traidor da nossa revolução […] É a nossa função histórica não acabar só com a esquerda, nós vamos acabar com a esquerda, mas o traíra tem de morrer, e o traíra é Flávio Bolsonaro. Eu vou acabar com a raça do Flávio Bolsonaro, me aguarde, seu vagabundo.”

Renan Santos anunciou a candidatura pelo partido Missão em 2025, pouco antes de o partido ser oficializado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Desde então, tem feito declarações polêmicas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

declarações polêmicas Flávio Bolsonaro Movimento Brasil Livre Renan Santos

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Renan Santos é pré-candidato ao Palácio do Planalto pelo Missão. Planalto e presidente do partido Missão,pré-candidato ao Palácio do Planalto e presidente do partido Missão, Renan Santos
Play

Vídeos do STF revelam versões conflitantes de Vorcaro e ex-presidente do BRB

Renan Santos é pré-candidato ao Palácio do Planalto pelo Missão. Planalto e presidente do partido Missão,pré-candidato ao Palácio do Planalto e presidente do partido Missão, Renan Santos
Play

‘Netflix do governo’ será exibida nas escolas; entenda proposta

Renan Santos é pré-candidato ao Palácio do Planalto pelo Missão. Planalto e presidente do partido Missão,pré-candidato ao Palácio do Planalto e presidente do partido Missão, Renan Santos
Play

‘TromPetista’ toca berrante durante caminhada de bolsonaristas

Renan Santos é pré-candidato ao Palácio do Planalto pelo Missão. Planalto e presidente do partido Missão,pré-candidato ao Palácio do Planalto e presidente do partido Missão, Renan Santos
Play

Luciano Ribeiro revela missão na Alba: "Honrar legado de Alan Sanches"

x