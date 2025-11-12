Fundador do MBL detona Sandro Filho após expulsão: 'Deslumbrado'

Vereador de Salvador, Sandro Filho (PP) - Foto: Antônio Queirós / CMS

O fundador do Movimento Brasil Livre (MBL), Renan Santos, disse que o vereador de Salvador, Sandro Filho (PP), e a esposa, Mariana Vasques, "parecem pessoas completamente deslumbradas com as delícias da política, da fama", ao comentar a expulsão do edil do grupo, em live realizada na terça-feira, 11.

Na transmissão, Santos trouxe detalhes das suspeitas que motivaram a decisão por parte do MBL. Além disso, mencionou a relação de Mariana com um homem investigado por irregularidades em gabinetes da Câmara Municipal de Salvador (CMS). Conforme o fundador do grupo, o sócio da esposa do vereador em um negócio na capital baiana já teria ligação com dois ex-parlamentares na cidade.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"Mancha" na imagem

Renan disse que a equipe do MBL chegou a questionar Sandro Filho sobre a sociedade e, apesar de afirmar não haver provas conclusivas contra o vereador, o dirigente ressaltou que os fatos levantados comprometem a imagem do movimento.

"Eu não sou ser leviano nem com ele, nem com a esposa dele, que são pessoas novas. E me parecem pessoas completamente deslumbradas com as delícias da política, da fama", disparou.

Denúncias

"Eu não vou falar, porque eu não tenho como provar, eu não sou Ministério Público. Não falarei e não serei leviano. E eu acho que ele tem todo o direito de se defender. Dito isso, uma pessoa que faz parte do Movimento Brasil Livre não pode ser sócio de um sujeito desses”, completou Renan Santos.

Também na terça, 11, o Movimento Brasil Livre (MBL) confirmou a expulsão do vereador de Salvador, Sandro Filho (PP) de seu quadro de membros. Em nota publicada nas redes sociais, o MBL justificou que a decisão foi tomada após denúncias de que ele teria beneficiado a esposa, Mariana Vasques, com um cargo de R$ 20 mil em uma terceirizada que prestaria serviços à Prefeitura de Salvador.

