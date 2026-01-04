POLÍTICA
Candidato a presidente defende que Brasil tenha bomba atômica
Declaração ocorreu em publicação nas redes sociais
Por Cássio Moreira
Pré-candidato do partido Missão à presidência da República em 2026, Renan Santos usou as redes sociais, neste sábado, 3, para defender a produção de uma bomba atômica no Brasil, como parte de estratégia de proteção das riquezas.
A declaração ocorreu em meio aos ataques dos Estados Unidos ao território venezuelano, que culminou na captura e prisão do presidente do país, Nicolás Maduro. Renan afirmou que a ausência de bomba nuclear "desrespeita a história".
"É obrigatório que o Brasil esteja armado e tenha bomba atômica. Mas um país que se odeia não se protege. Quer tentar ter ordem e autorrespeito. Nossa autossabotagem, que elimina propriedades naturais e desrespeita nossa história, é a base de nossas fraquezas", escreveu Renan Santos na publicação.
Candidatos em 2026
Em outubro deste ano, milhões de eleitores vão às urnas para a escolha do presidente da República. O eleito terá um mandato de quatro anos, assumindo o cargo nos primeiros dias de 2027.
Pré-candidatos ao Planalto:
- Lula (PT)
- Flávio Bolsonaro (PL)
- Renan Santos (Missão)
- Romeu Zema (Novo)
- Ronaldo Caiado (União Brasil)
- Aldo Rebelo (DC)
- Eduardo Leite (PSD)
- Ratinho Júnior (PSD)
