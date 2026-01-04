Menu
POLÍTICA

Candidato a presidente defende que Brasil tenha bomba atômica

Declaração ocorreu em publicação nas redes sociais

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

04/01/2026 - 23:24 h
Candidato ao Planalto quer produção de bomba nuclear
-

Pré-candidato do partido Missão à presidência da República em 2026, Renan Santos usou as redes sociais, neste sábado, 3, para defender a produção de uma bomba atômica no Brasil, como parte de estratégia de proteção das riquezas.

Leia Também:

Filho de Maduro promete resistência contra os EUA; veja
Queda de Maduro divide opiniões entre candidatos ao Planalto
Presidente diz não temer delação de Maduro após alerta de Trump

A declaração ocorreu em meio aos ataques dos Estados Unidos ao território venezuelano, que culminou na captura e prisão do presidente do país, Nicolás Maduro. Renan afirmou que a ausência de bomba nuclear "desrespeita a história".

Imagem ilustrativa da imagem Candidato a presidente defende que Brasil tenha bomba atômica
| Foto: Divulgação

"É obrigatório que o Brasil esteja armado e tenha bomba atômica. Mas um país que se odeia não se protege. Quer tentar ter ordem e autorrespeito. Nossa autossabotagem, que elimina propriedades naturais e desrespeita nossa história, é a base de nossas fraquezas", escreveu Renan Santos na publicação.

Candidatos em 2026

Em outubro deste ano, milhões de eleitores vão às urnas para a escolha do presidente da República. O eleito terá um mandato de quatro anos, assumindo o cargo nos primeiros dias de 2027.

Pré-candidatos ao Planalto:

  • Lula (PT)
  • Flávio Bolsonaro (PL)
  • Renan Santos (Missão)
  • Romeu Zema (Novo)
  • Ronaldo Caiado (União Brasil)
  • Aldo Rebelo (DC)
  • Eduardo Leite (PSD)
  • Ratinho Júnior (PSD)

Tags:

bomba atômica eleições MBL Renan Santos

Ver todas

x