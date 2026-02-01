Lua de Neve ilumina o céu neste domingo; entenda o fenômeno

Registros históricos indicam que o fenômeno também já foi chamado de Lua da Fome - Foto: FreePik | Ilustrativa

Neste domingo, 1º, o céu ganha um brilho especial com a Lua de Neve, fenômeno que atinge seu ápice às 19h09 e poderá ser observado em todo o território nacional, desde que as condições climáticas favoreçam.

Apesar do nome sugestivo, o evento não traz efeitos visuais extraordinários, mas desperta interesse pelo significado histórico e simbólico associado a ele.

A Lua de Neve é, na prática, a Lua Cheia de fevereiro. O nome tem origem nos povos indígenas da América do Norte, que costumavam batizar as luas de acordo com as características do período do ano. Como fevereiro corresponde ao auge do inverno no Hemisfério Norte, marcado por fortes nevascas, o apelido acabou se consolidando ao longo do tempo.



Registros históricos indicam que o fenômeno também já foi chamado de Lua da Fome, uma referência direta à escassez de alimentos comum no fim do inverno rigoroso. Com o passar dos anos, no entanto, o termo “Neve” prevaleceu por carregar um simbolismo menos duro e mais poético.

Do ponto de vista astronômico, a Lua de Neve não é uma superlua. Esse título só se aplica quando a Lua Cheia ocorre no perigeu, o ponto mais próximo da Terra em sua órbita. Neste domingo, o satélite estará a uma distância média, sem aumento perceptível de tamanho ou brilho. Ainda assim, as condições de observação seguem favoráveis, especialmente em locais com baixa poluição luminosa.

A Lua Cheia poderá ser vista durante toda a noite, surgindo no horizonte ao pôr do sol e se pondo apenas ao amanhecer. Seu brilho intenso tende a ofuscar estrelas mais fracas, mas favorece observações a olho nu e fotografias de paisagens noturnas.

Na astrologia, a Lua Cheia é tradicionalmente associada a culminações e encerramentos de ciclos. A Lua de Neve, em especial, costuma simbolizar resiliência, introspecção e preparação para mudanças. Neste domingo, o fenômeno ocorre em Leão, com ascendente no mesmo signo, trazendo reflexões sobre identidade, autenticidade e a imagem que se projeta para o mundo.

Em meio ao excesso de estímulos digitais, o fenômeno surge como um convite simples: desacelerar, pausar o fluxo constante de informações e olhar para o céu. Mesmo sem status de superlua, a Lua de Neve oferece um espetáculo acessível, gratuito e capaz de reconectar o observador aos ritmos naturais.

