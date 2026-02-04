Menu
HOME > POLÍCIA
Mulher de Henrique, da dupla com Juliano, é solta após pagar fiança nos EUA

Amanda Vasconcelos foi presa após ter tentado fugir de uma viatura

Victoria Isabel

04/02/2026 - 8:41 h

Amanda Vasconcelos
Amanda Vasconcelos -

A empresária Amanda Vasconcelos, de 28 anos, esposa do cantor sertanejo Henrique, da dupla com Juliano, foi solta nesta terça-feira, 3, após ter sido presa em Orlando, nos Estados Unidos. A informação consta no sistema de detentos do Condado de Orange, onde o nome dela já não aparece entre os custodiados.

A fiança foi fixada em US$ 500. Segundo o condado, o banco de dados é atualizado periodicamente e os registros são removidos automaticamente após a liberação do preso.

De acordo com o relatório policial, Amanda desobedeceu ordens durante uma abordagem e tentou fugir de uma viatura com luzes e sirenes acionadas. Segundo o relatório da polícia ,ela cometeu uma insubmissão de terceiro grau, que representa uma classificação de crimes graves, ao ignorar uma ordem de parada. Ela dirigia com carteira de habilitação vencida, o que configura outra infração na Flórida.

Leia Também:

Caso Orelha: após conclusão, Justiça pede internação de adolescente
Ex-jogador da Seleção é acusado de crime sexual contra uma adolescente
Vídeo: Assessor é morto a tiros em bar enquanto jogava sinuca

Empresária e filha de PM

Amanda é sócia de empresas no setor de comércio de roupas e acessórios, em Palmas. Amanda também é filha do comandante-geral da Polícia Militar do Tocantins, coronel Márcio Barbosa.

A empresária vive com a família em uma fazenda em Porto Nacional, na região central do Tocantins. A propriedade é onde a dupla Henrique & Juliano mantém sua base milionária de empreendimentos agropecuários.

