Mulher de Henrique, da dupla com Juliano, é solta após pagar fiança nos EUA

Amanda Vasconcelos - Foto: Reprodução

A empresária Amanda Vasconcelos, de 28 anos, esposa do cantor sertanejo Henrique, da dupla com Juliano, foi solta nesta terça-feira, 3, após ter sido presa em Orlando, nos Estados Unidos. A informação consta no sistema de detentos do Condado de Orange, onde o nome dela já não aparece entre os custodiados.

A fiança foi fixada em US$ 500. Segundo o condado, o banco de dados é atualizado periodicamente e os registros são removidos automaticamente após a liberação do preso.

De acordo com o relatório policial, Amanda desobedeceu ordens durante uma abordagem e tentou fugir de uma viatura com luzes e sirenes acionadas. Segundo o relatório da polícia ,ela cometeu uma insubmissão de terceiro grau, que representa uma classificação de crimes graves, ao ignorar uma ordem de parada. Ela dirigia com carteira de habilitação vencida, o que configura outra infração na Flórida.

Empresária e filha de PM

Amanda é sócia de empresas no setor de comércio de roupas e acessórios, em Palmas. Amanda também é filha do comandante-geral da Polícia Militar do Tocantins, coronel Márcio Barbosa.

A empresária vive com a família em uma fazenda em Porto Nacional, na região central do Tocantins. A propriedade é onde a dupla Henrique & Juliano mantém sua base milionária de empreendimentos agropecuários.