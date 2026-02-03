Vídeo: Assessor é morto a tiros em bar enquanto jogava sinuca

Assessor jogava sinuca, quando foi morto - Foto: Rerodução

Até a tarde desta terça-feira, 3, a Polícia Civil da Bahia ainda tentava identificar e prender os dois homens suspeitos de envolvimento na execução do assessor parlamentar Diego Nascimento Silva, de 35 anos, na noite da última quarta-feira, 29, em Eunápolis, no sul da Bahia.

Segundo informações da polícia, Diego foi assassinado com, pelo menos, cinco tiros de pistola calibre. 40, enquanto jogava sinuca com amigos, na Mercearia do Neguin, Rua Aracuã, no bairro Alecrim II. O crime ocorreu, por volta das 22h, e ele foi atingido na cabeça, costas e braços.

Crime aconteceu, por volta das 22h | Foto: Reprodução

Ainda de acordo com a polícia, os criminosos chegaram ao local em um veículo de cor prata. Um deles desceu do carro, aproximou-se da vítima e efetuou os disparos, enquanto o outro permaneceu no automóvel, dando apoio à ação criminosa e à fuga. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento exato do crime.

O caso foi registrado na 1ª Delegacia Territorial de Eunápolis como homicídio qualificado pela impossibilidade de defesa da vítima. Agora, as investigações seguem sob responsabilidade da 23ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin). Assim com a autoria, a motivação é desconhecida.