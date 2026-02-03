Dezoito casos por dia: Brasil registra aumento nas mortes em ações policiais

Brasil tem, em média, 18 mortes por dia em ações policiais - Foto: Reprodução

O número de pessoas mortas em ações policiais no Brasil aumentou em 2025, contrariando a tendência de redução da violência letal no país. Dados divulgados pelo Ministério da Justiça apontam alta de 4,5% nesse tipo de ocorrência, com 6.519 mortes registradas ao longo do ano em todo o território nacional.

As informações foram atualizadas nesta terça-feira, 3, e são enviadas pelas secretarias estaduais de Segurança Pública ao ministério, responsável pela consolidação e divulgação dos números.

O crescimento ocorre em um cenário distinto do panorama geral da criminalidade. Levantamento divulgado em janeiro, com base na mesma base de dados, mostrou que o Brasil reduziu, pelo quinto ano consecutivo, o total de mortes violentas, categoria que engloba homicídios dolosos, feminicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte. As mortes decorrentes de intervenções policiais, no entanto, são contabilizadas separadamente.

Em uma análise histórica, os dados indicam que, em dez anos, o número de mortes causadas por policiais aumentou 170% no país.

Bahia lidera ranking nacional

A Bahia aparece como o estado com maior número absoluto de mortes provocadas por policiais em 2025. Ao longo do ano, 1.569 pessoas morreram em ações policiais no estado, o que coloca a unidade da federação no topo do ranking nacional.

Além do volume absoluto, a Bahia também registra uma das maiores taxas proporcionais do país, com 10,55 mortes a cada 100 mil habitantes, ficando atrás apenas do Amapá, que lidera esse indicador.

Na sequência do ranking nacional aparecem São Paulo, com 835 mortes, e o Rio de Janeiro, com 798. O estado fluminense apresentou a maior alta percentual entre os estados, com crescimento de 13% em relação a 2024. No fim de outubro, uma megaoperação policial contra criminosos do Comando Vermelho terminou com 121 mortos, sendo 117 suspeitos e quatro policiais.

Mortes e suicídios de policiais

Enquanto as mortes cometidas por policiais cresceram, o número de agentes de segurança mortos no país caiu em 2025. Foram registrados 185 casos, o que representa uma redução de 8% na comparação com o ano anterior.

O Rio de Janeiro concentrou 77 dessas mortes, quase 42% do total nacional, e apresentou aumento de 35% em relação a 2024. No ano anterior, o estado respondia por 28% das mortes de policiais em todo o país.

Os suicídios entre agentes de segurança também apresentaram queda, passando de 151 para 131 registros, redução de 13%. Ainda assim, os dados indicam que um agente de segurança se suicida, em média, a cada três dias no Brasil.

São Paulo registrou aumento de 65% nesse tipo de ocorrência, enquanto o Rio de Janeiro teve queda de 60% nos casos.

Nos últimos dez anos, o Brasil contabilizou 1.303 suicídios de agentes de segurança pública. A maioria das vítimas era formada por policiais militares, com 865 casos (64% do total), seguidos por policiais civis, com 237 registros (18%).