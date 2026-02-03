POLÍCIA
Influenciador digital reage a assalto e mata suspeito a tiros
Homem informou que agiu em defesa de sua família, que também estava presente durante a ação
Siga o A TARDE no Google
Um homem de 29 anos suspeito de invadir e tentar roubar a casa de um influenciador digital foi morto a tiros após a vítima reagir ao assalto na madrugada desta terça-feira, 3, em Belo Horizonte, Minas Gerais.
Os disparos que mataram o invasor foram feitos pelo influenciador digital de 24 anos, Thiago Henrique dos Reis Pedra, conhecido nas redes sociais como Drake de BH, que tem quase 100 mil seguidores.
Ele é famoso por registrar manobras arriscadas de moto, conhecidas como “grau”, além de exibir jóias e dinheiro. De acordo com o influenciador, isso teria motivado a invasão à sua casa.
Sua defesa informa que a ação foi “pautada na mais estrita legalidade, agindo em legítima defesa para defender a vida e a integridade física sua e de seus famíliares.”
Além disso, ele ainda disse que lamentou que o desfecho do episódio tenha sido uma vítima fatal.
Leia Também:
Entenda o ocorrido
De acordo com a Polícia Militar (PM), três homens armados invadiram a casa do influencer e fizeram os moradores, ele, o pai e a mãe e o irmão, de reféns.
Em depoimento, o influenciador disse que estava em seu quarto, dormindo, quando foi rendido pelos invasores, que o levou ao quarto do irmão, de 29 anos, e depois, ao dos pais.
Ainda de acordo com o relato, após abrir a porta, o jovem teria visto seu pai sendo agredido por dois assaltantes. Durante a briga, um dos suspeitos deixou a arma cair no chão.
O influenciador disse que pegou a arma e disparou para defender sua família. Após os tiros cessaram, o pai teria tomado a arma de suas mãos e pediu para que o mesmo acionasse a polícia e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).
O homem baleado ainda foi levado a um hospital, porém, não resistiu aos ferimentos. De acordo com a PM, ele foi atingido por cinco disparos:
- dois no lado direito do peito;
- um no abdômen;
- dois no braço.
Segundo a PM, além dos três homens que entraram na casa, um quarto envolvido aguardava do lado de fora, em um carro. Até o momento, ninguém foi preso.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes