Médico é preso suspeito de estuprar pacientes durante consultas na Bahia

Prisão ocorreu na manhã desta terça-feira, 3

Um médico clínico geral, de 29 anos, que trabalhava em consultórios particulares e postos de saúde da rede pública, foi preso na manhã desta terça-feira, 3, na cidade de Seabra, na Bahia, durante Operação Praesidium da Polícia Civil. Ele é nvestigado pelos crimes de estupro, violação sexual mediante fraude e estupro de vulnerável.

De acordo com a PC, até o momento, duas mulheres, de 19 e 24 anos, e uma adolescente, de 14, foram vítimas do investigado. Uma das apurações aponta que o suspeito, aproveitando-se do seu cargo, praticava violência psicológica e sexual contra sua ex-assistente.

Em relação às demais vítimas, que eram suas pacientes, elas sofriam os abusos durante consultas e exames médicos realizados em clínicas e postos onde o suspeito trabalhava.

Práticas como comentários inoportunos e outros atos libidinosos são atribuídos a ele pelas investigações conduzidas pela 13ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Seabra) e pela 1ª Delegacia Territorial da cidade. O caso veio à tona após familiares de uma das vítimas perceberem mudança comportamental da mulher, que relatou fatos ocorridos desde o ano passado.

Busca e apreensão

Com o objetivo de buscar novos elementos informativos que possam corroborar as apurações, três ordens judiciais de busca e apreensão, sendo uma na residência do investigado e duas nas clínicas em que ele trabalhava, também foram cumpridas.

Equipes policiais do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (Gatti/Diamantina) localizaram o homem em no bairro Tamboril, naquele município. Ele foi conduzido até a unidade policial, onde um mandado de prisão temporária foi cumprido. O investigado segue custodiado, à disposição do Poder Judiciário.

Com a prisão do suspeito, a Polícia Civil acredita que outras mulheres denunciarão possíveis crimes praticados pelo médico, ainda ocultos. Para acolhimento de denúncias, as vítimas podem entrar em contato com o Disque 100 ou o número 180, bem como registrar ocorrência de forma presencial em qualquer delegacia.