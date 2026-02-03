VIOLÊNCIA
Tiroteio entre suspeitos e PM deixa dois mortos em Salvador
Troca de tiros ocorreu na noite desta segunda-feira, no bairro Jardim Santo Inácio
Por Luiza Nascimento
Dois suspeitos morreram, na noite desta segunda-feira, 2, durante uma troca de tiros contra a Polícia Militar no bairro Jardim Santo Inácio, em Salvador.
Segundo nota enviada ao Portal A TARDE, a Polícia Militar informou que agentes do Batalhão Gêmeos realizavam patrulhamento na região, quando foram surpreendidos por homens armados, que efetuaram disparos ao avistar as guarnições.
De acordo com a Polícia Civil, após o cessar fogo, dois suspeitos baleados foram socorridos e encaminhados ao Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), mas não resistiram aos ferimentos. Não há detalhes sobre a identidade deles.
Briga entre facções
Informações preliminares apontam que o tiroteio teria inicado entre facções rivais, que disputam o território, o que não foi confirmado pelas forças policiais.
Após a constatação das mortes, foram expedidas as guias para perícia e remoção. Duas pistolas foram apresentadas e o caso foi registrado na Delegacia de Homicídios Múltiplos de Salvador.
