Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VIOLÊNCIA

Tiroteio entre suspeitos e PM deixa dois mortos em Salvador

Troca de tiros ocorreu na noite desta segunda-feira, no bairro Jardim Santo Inácio

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

03/02/2026 - 9:20 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Imagem ilustrativa da imagem Tiroteio entre suspeitos e PM deixa dois mortos em Salvador
-

Dois suspeitos morreram, na noite desta segunda-feira, 2, durante uma troca de tiros contra a Polícia Militar no bairro Jardim Santo Inácio, em Salvador.

Segundo nota enviada ao Portal A TARDE, a Polícia Militar informou que agentes do Batalhão Gêmeos realizavam patrulhamento na região, quando foram surpreendidos por homens armados, que efetuaram disparos ao avistar as guarnições.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com a Polícia Civil, após o cessar fogo, dois suspeitos baleados foram socorridos e encaminhados ao Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), mas não resistiram aos ferimentos. Não há detalhes sobre a identidade deles.

Leia Também:

Homem invade protesto e atira em frente ao presídio de Feira
'Rainha das Cavalgadas' morta na Bahia: o que já se sabe sobre o crime
Homem é flagrado furtando lona de motel em Salvador

Briga entre facções

Informações preliminares apontam que o tiroteio teria inicado entre facções rivais, que disputam o território, o que não foi confirmado pelas forças policiais.

Após a constatação das mortes, foram expedidas as guias para perícia e remoção. Duas pistolas foram apresentadas e o caso foi registrado na Delegacia de Homicídios Múltiplos de Salvador.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

facções rivais Homicídios jardim santo inácio polícia militar Salvador tiroteio

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Vídeo: líder do tráfico e homicida é preso em pousada de luxo na Bahia

Play

Bahia: cemitério clandestino ligado ao BDM é encontrado em área de mata

Play

Vídeo: blogueira é sufocada por namorado até desmaiar em elevador

Play

Terreiro pichado em Salvador convoca ato contra o racismo religioso

x