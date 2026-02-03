Menu
CONFUSÃO

Homem invade protesto e atira em frente ao presídio de Feira

Mães e esposas dos detentos protestaram por melhores condições de cumprimento de penas

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

03/02/2026 - 8:37 h | Atualizada em 03/02/2026 - 9:24

Uma manifestação em frente ao Conjunto Penal de Feira de Santana, nesta segunda-feira, 2, foi marcada por momentos de terror. Familiares dos detentos estavam no local cobrando por melhores condições e dignidade no cumprimento das penas, quando foram surpreendidos por tiros.

Na ocasião, os protestantes interditaram parcialmente a Rua Olney Alberto São Paulo, no bairro Limoeiro, no entanto, um motorista furou o bloqueio e avançou com o carro em direção ao grupo. Após as mulheres baterem no capô do veículo, o motorista efetuou vários disparos para o alto.

Autor dos disparos foi preso

O grupo de manifestantes era formado, em maioria, por mães e esposas de detentos. Os tiros causaram tumulto e provocaram correria entre os manifestantes e uma das mulheres precisou ser amparada por outras pessoas, após ficar em estado de choque.

Em nota enviada ao Portal A TARDE, a Polícia Civil informou que o autor dos disparos foi um homem de 35 anos. O veículo foi identificado pelas câmeras de videomonitoramento e o proprietário preso em flagrante.

Ele foi conduzido à unidade policial, submetido aos exames de praxe e segue à disposição da Justiça.

x