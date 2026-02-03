Menu
POLÍCIA
PEQUENOS FURTOS

Homem é flagrado furtando lona de motel em Salvador

Suspeito teria cometido o mesmo crime no estabelecimento outras vezes

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

03/02/2026 - 7:31 h

Um homem foi flagrado, nesta segunda-feira, 2, furtando uma lona de publicidade de um motel, localizado na Avenida Pinto de Aguiar, em Salvador.

Funcionários identificaram a atitude suspeita e acionaram a polícia que, em ação rápida, conseguiu capturar o suspeito e apresentá-lo à delegacia, onde prestou depoimento. Não há informações se ele foi solto ou permanece sob custódia judicial.

Não é a primeira vez

Segundo um trabalhador do estabelecimento, em entrevista ao Balanço Geral Bahia,da Record TV, o homem já realizou o mesmo crime no local pelo menos outras quatro vezes, e em ambas foi denunciado.

O relato aponta ainda que o homem costuma vender o material por um valor irrisório, bem abaixo do comprado pelo local.

O Portal A TARDE entrou em contato com a Polícia Civil, para saber detalhes sobre o caso, mas até o momento da publicação da matéria, não obteve resposta.

Tags:

crime furto motéis Polícia publicidade Salvador

