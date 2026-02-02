Delegada prende homem em flagrante por agredir companheira na Bahia

Siga o A TARDE no Google

- Foto: Divulgação Polícia Civil

A delegada Alana Fialho, do Núcleo Especial de Atendimento à Mulher (Neam), prendeu um homem, de 22 anos, neste domingo, 1º de fevereiro, após flagrá-lo agredindo a companheira, uma mulher, de 29.

O caso ocorreu no bairro SIM, em Feira de Santana, a cerca de 115 Km de Salvador. A titular estava de folga no mesmo condomínio onde o casal estava e presenciou as agressões. Ela prendeu o homem depois de a mulher solicitar ajuda.

Ele foi conduzido por policais militares até à Deam de Feira de Santana, onde foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante. O homem, que não teve o nome revelado, segue custodiado à disposição da Justiça.