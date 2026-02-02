Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Delegada prende homem em flagrante por agredir companheira na Bahia

Autoridade estava de folga no mesmo condomínio onde ocorreu o crime

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

02/02/2026 - 19:25 h | Atualizada em 02/02/2026 - 19:39

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Imagem ilustrativa da imagem Delegada prende homem em flagrante por agredir companheira na Bahia
-

A delegada Alana Fialho, do Núcleo Especial de Atendimento à Mulher (Neam), prendeu um homem, de 22 anos, neste domingo, 1º de fevereiro, após flagrá-lo agredindo a companheira, uma mulher, de 29.

O caso ocorreu no bairro SIM, em Feira de Santana, a cerca de 115 Km de Salvador. A titular estava de folga no mesmo condomínio onde o casal estava e presenciou as agressões. Ela prendeu o homem depois de a mulher solicitar ajuda.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Alerrandro detalha sucesso no Vitória: "Mudei radicalmente minha vida"
Esse filme de romance promete emocionar com uma história de recomeço
Lenda do esporte brasileiro é acusado de assédio sexual; entenda

Ele foi conduzido por policais militares até à Deam de Feira de Santana, onde foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante. O homem, que não teve o nome revelado, segue custodiado à disposição da Justiça.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

agressão deam Feira Flagrante homem justiça mulher Polícia Polícia Civil Polícia Civil Bahia prisão Vítima

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Vídeo: líder do tráfico e homicida é preso em pousada de luxo na Bahia

Play

Bahia: cemitério clandestino ligado ao BDM é encontrado em área de mata

Play

Vídeo: blogueira é sufocada por namorado até desmaiar em elevador

Play

Terreiro pichado em Salvador convoca ato contra o racismo religioso

x