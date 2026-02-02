Alerrandro detalha sucesso no Vitória: "Mudei radicalmente minha vida"

- Foto: Divulgação | Internacional

Artilheiro do Campeonato Brasileiro 2024 pelo Vitória, Alerrandro foi apresentado oficialmente pelo Internacional nesta segunda-feira, 2, prometendo "ser melhor" do que a sua versão do Rubro-Negro. O atacante detalhou seu sucesso em Salvador, afirmou que mudou "radicalmente" sua vida e passou a se cuidar mais antes de assinar contrato com o Leão da Barra.

O atleta de 26 anos chega por empréstimo junto ao CSKA Moscou até o final da temporada, retornando ao futebol brasileiro após brilhar com a camisa do Vitória, em passagem que teve direito até a gol indicado ao Prêmio Puskás. Questionado sobre o período no time baiano, Alerrandro revelou que passou por uma virada de chave na carreira quando ainda defendia o RB Bragantino.

"A partir de 2024 eu mudei radicalmente a minha vida, passei a ser um atleta, de verdade, profissional, e antes eu era só um jogador. Isso pode confortar o torcedor, vou ser um cara que vai guerrear por todas as bolas, correr o jogo todo e pode ter certeza que eu vou me entregar. Esse é o recado que eu tenho, hoje eu sou um atleta profissional , e não um jogador, que tem muita diferença. Hoje eu sou atleta, me cuido muito", disse o novo camisa 9 do Internacional.

Em 52 jogos com o Rubro-Negro em 2024, o jogador marcou 21 gols e distribuiu sete assistências, se consolidando como artilheiro do Brasileirão ao lado de Yuri Alberto, do Corinthians, com 15 gols.

"2024 foi um ano maravilhoso e aqui no Inter eu pretendo ser melhor. A grandeza do Inter e dos jogadores que estão ao meu lado vai facilitar ainda mais meu desempenho, então a tendência que eu tenho é de ser melhor", completou Alerrandro.

Alerrandro também revelou que conversou com alguns jogadores antes de fechar com o Internacional. Dois deles, inclusive, são velhos conhecidos do futebol baiano: o lateral-esquerdo Moisés e o zagueiro Juninho, ex-jogadores do Bahia.

"Eu conversei muito com Moisés, que não está aqui, mas tá lá no CSKA, da Rússia, e me falou muito bem daqui no clube. Aqui eu joguei com alguns jogadores, mas eu falei com Juninho, zagueiro, ele me falou super bem e me deixou muito confortável", concluiu.