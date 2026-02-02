Vitória fecha com promessa argentina para reforço em 2026

Siga o A TARDE no Google

Diego Tarzia em campo pelo Independiente - Foto: Reprodução / X

O Esporte Clube Vitória segue se movimentando para reforçar o ataque do elenco para a temporada de 2026. Após oficializar a contratação do atacante Marinho e do atacante Pedro Henrique, o clube acertou a contratação do atacante argentino Diego Tarzia, de 22 anos, que atuava pelo Independiente, da Argentina.

A informação foi inicialmente divulgada pelo jornalista Uriel Lugt. O clube está adquirindo uma porcentagem do passe de Diego Tarzia, com obrigação de compra se o jogador cumprir as metas de desempenho.

O Vitória irá desembolsar cerca de 200 mil dólares para garantir 5% dos direitos econômicos de Tarzia. Os outros 75% do atleta custam cerca de 2,5 milhões de dólares.

Diego Tarzia tem desembarque marcado em Salvador para às 23h30 desta segunda-feira, 2, a etapa de exames médicos e assinatura de contrato estão previstos para a terça-feira, 3.

Diego Tarzia na Argentina

Diego Tarzia tem 22 anos e atua pelo Independiente como ponta-esquerda desde o ano de 2024,quando estreou profissionalmente. Até o momento, o atleta soma 54 partidas pelo clube, com 7 gols marcados e 4 assistências distribuídas.