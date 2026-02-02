Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MERCADO DA BOLA

Vitória fecha com promessa argentina para reforço em 2026

Atacante argentino de 22 anos desembarca em Salvador nesta segunda-feira para exames e assinatura de contrato

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

02/02/2026 - 8:41 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Diego Tarzia em campo pelo Independiente
Diego Tarzia em campo pelo Independiente -

O Esporte Clube Vitória segue se movimentando para reforçar o ataque do elenco para a temporada de 2026. Após oficializar a contratação do atacante Marinho e do atacante Pedro Henrique, o clube acertou a contratação do atacante argentino Diego Tarzia, de 22 anos, que atuava pelo Independiente, da Argentina.

A informação foi inicialmente divulgada pelo jornalista Uriel Lugt. O clube está adquirindo uma porcentagem do passe de Diego Tarzia, com obrigação de compra se o jogador cumprir as metas de desempenho.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O Vitória irá desembolsar cerca de 200 mil dólares para garantir 5% dos direitos econômicos de Tarzia. Os outros 75% do atleta custam cerca de 2,5 milhões de dólares.

Leia Também:

Invicto: Bahia supera marca de 1976 e atinge feito único entre clubes da Série A
CBF explica expulsão polêmica de Carrascal em Flamengo x Corinthians
Cristiano Ronaldo se recusa a jogar no Al-Nassr; saiba o motivo

Diego Tarzia tem desembarque marcado em Salvador para às 23h30 desta segunda-feira, 2, a etapa de exames médicos e assinatura de contrato estão previstos para a terça-feira, 3.

Diego Tarzia na Argentina

Diego Tarzia tem 22 anos e atua pelo Independiente como ponta-esquerda desde o ano de 2024,quando estreou profissionalmente. Até o momento, o atleta soma 54 partidas pelo clube, com 7 gols marcados e 4 assistências distribuídas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

atacante Diego Tarzia ec vitória Independiente mercado da bola

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Diego Tarzia em campo pelo Independiente
Play

Vídeo: grave acidente mata sete torcedores que viajavam para jogo

Diego Tarzia em campo pelo Independiente
Play

Ex-xodó do Bahia fracassa na Europa e volta ao Brasil para atuar em time modesto

Diego Tarzia em campo pelo Independiente
Play

Jogadores fantasiados de "Homem-Aranha" curtem festa em Salvador

Diego Tarzia em campo pelo Independiente
Play

VÍDEO: Jogadores do Fortaleza se envolvem em briga com vizinhos

x