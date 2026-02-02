Cristiano Ronaldo se recusa a jogar no Al-Nassr; saiba o motivo

Cristiano Ronaldo bate de frente com gestão e não joga no Al-Nassr - Foto: FAYEZ NURELDINE / AFP

Cristiano Ronaldo ficou fora da lista de relacionados do Al-Nassr para o confronto contra o Al-Riyadh, marcado para esta segunda-feira, 2,em meio a um cenário de insatisfação nos bastidores do clube. De acordo com o jornal português A Bola, a ausência do camisa 7 não está ligada a questões físicas, mas sim a um desacordo direto com a gestão da equipe.

O foco do descontentamento de CR7 seria a condução dos investimentos por parte do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF), responsável pela administração do Al-Nassr e de outros clubes do país. O atacante estaria incomodado, sobretudo, com a diferença de aportes destinados ao seu clube em comparação a outros times sob o comando do mesmo fundo.

Segundo o noticiário europeu, Cristiano Ronaldo não concorda com a forma como o PIF tem manejado o mercado de transferências. Apesar das manifestações públicas do técnico Jorge Jesus pedindo reforços, o Al-Nassr fechou apenas a contratação do jovem meia Haydeer Abdulkareem, de 21 anos, nesta janela.

A comparação com o Al-Hilal, também administrado pelo PIF, é um dos principais pontos de atrito. O rival da capital saudita tem adotado uma postura bem mais agressiva no mercado, anunciando recentemente as chegadas de Pablo Marí e Darwin Núñez, além de manter conversas para contratar Karim Benzema, atualmente no Al-Ittihad.

Além disso, a imprensa local aponta que o Al-Hilal está disposto a investir cerca de 30 milhões de euros (aproximadamente R$ 189 milhões) para contratar o atacante Kader Meité, de 18 anos, destaque do Rennes, o que reforça a percepção de desequilíbrio nos investimentos.

A postura crítica de Cristiano Ronaldo se alinha a uma declaração dada por Jorge Jesus em janeiro. Em entrevista coletiva, o treinador afirmou que o elenco atual “não tinha o poder político do Hilal” ao comentar o momento irregular da equipe. A fala repercutiu fortemente no futebol saudita, levando o Al-Hilal a solicitar a suspensão do técnico português — pedido que acabou não sendo acatado.

O Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita é um dos maiores fundos soberanos do mundo e tem como objetivo diversificar a economia do país, utilizando o esporte como uma de suas principais vitrines internacionais. Atualmente, o PIF controla clubes como Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ittihad, Al-Ahli, NEOM e o inglês Newcastle, além de investir em projetos ligados a outras modalidades esportivas.