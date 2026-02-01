Menu
HOME > ESPORTES
BAIANÃO

Kanu comenta lance de pênalti contra o Porto: "Nem o árbitro viu"

Capitão do Bahia na partida, o zagueiro comentou a confusão de arbitragem que resultou no gol do Porto

Marina Branco

Por Marina Branco

01/02/2026 - 22:12 h

Kanu pelo Bahia
Kanu pelo Bahia -

O triunfo do Bahia sobre o Porto, neste domingo, 1º, pela 6ª rodada do Campeonato Baiano, teve domínio tricolor do início ao fim, mas também foi marcada por um lance de muita confusão envolvendo a arbitragem. Ainda no primeiro tempo, uma jogada inicialmente interpretada como tiro livre indireto acabou sendo convertida em pênalti para o Porto, resultando o único gol do time na partida.

O episódio aconteceu aos 32 minutos da etapa inicial, após cruzamento na área do Bahia. Em um primeiro momento, a arbitragem sinalizou infração, definiu o tiro livre indireto, conversou entre si e, após diálogo com o assistente, mudou de ideia e decidiu confirmar o pênalti, convertido por Luan Rodrigues.

Leia Também:

Ceni comenta propostas e abre o jogo sobre o futuro de Cauly
Com superioridade, Bahia vence o Porto por 3 a 1 e se classifica

Capitão do Bahia na partida, o zagueiro Kanu foi um dos jogadores que dialogaram com o árbitro e explicou, após o jogo, que nem mesmo a arbitragem tinha convicção sobre quem teria cometido a infração.

"Ele (o árbitro) não viu nem quem foi. De imediato, eu achei que tinha sido eu, e o jogador falando que eu tinha tocado nele. Eu falei que era impossível eu ter tocado", relatou.

Segundo Kanu, a identificação do suposto autor do toque só surgiu depois, ainda assim sem certeza absoluta.

"Depois parece que foi o Iago (Borduchi) que tocou, mas eu não sei ao certo. Nem o juiz falou quem foi. Ele disse que não sabia quem tinha sido, só que sabia que tinha pegado", completou.

"Foi algo meio confuso. Independentemente disso, a gente tem que fazer o nosso trabalho. É complicado falar do lance, mas a gente fez o nosso trabalho e, graças a Deus, saiu com o triunfo", completou.

O gol sofrido, no entanto, não alterou o panorama da partida. Ainda no primeiro tempo, o Bahia voltou a ampliar o placar com Michel Araújo, consolidando a superioridade demonstrada desde os minutos iniciais. Na segunda etapa, o time controlou o jogo, administrou o resultado e confirmou a vaga nas semifinais do Baianão.

