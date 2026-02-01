Com superioridade, Bahia vence o Porto por 3 a 1 e se classifica

Dell contra o Porto pelo Baianão - Foto: Rafael Oliveira I EC Bahia

O Baianão se tornou quase uma propriedade dos Pivetes de Aço - e eles já provaram que o Bahia está seguro dependendo deles. Recebendo o Porto na Fonte Nova pela 6ª rodada do Campeonato Baiano neste domingo, 1º, o Esquadrão venceu por 3 a 1 com gols de Kauê Furquim, Dell e Michel Araújo, se classificou para as semifinais, adicionou mais uma partida à invencibilidade na temporada e fez sua parte rumo à liderança absoluta da fase de grupos.

Do outro lado, o Porto sente a angústia do campeonato. Invicto até encontrar o Bahia, o time tinha vivido quatro empates consecutivos e já entrou na Fonte Nova fora do G-4 com o triunfo do Vitória. Com a primeira derrota no torneio, o Porto segue com sete pontos e ocupa a 5ª posição na tabela, fora da zona de classificação para as semifinais.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Bahia ontra o Porto pelo Baianão | Foto: Rafael Oliveira I EC Bahia

O jogo

Mas tudo isso já era certeza praticamente desde que a bola rolou. Sem perder tempo, o Bahia abriu o placar com apenas três minutos de jogo, com uma cobrança de escanteio curto terminando nos pés de Kauê Furquim, que mandou de primeira e marcou seu segundo gol profissional.

Gol de Kauê Furquim contra o Porto no Baianão | Foto: Rafael Oliveira I EC Bahia

As jogadas seguiram firmes, com Matheus Cabral espalmando duas bolas de Dell até que, aos 26 minutos do primeiro tempo, ela entrou - o "Haaland do Sertão" adicionou mais um jogo à sua excelente fase, recebeu de Kauê Furquim e encobriu o goleiro ampliando o placar para o Bahia.

Gol de Dell contra o Porto pelo Baianão | Foto: Rafael Oliveira I EC Bahia

Confortável em campo, o Esquadrão viu a situação sair um pouco do seu controle aos 32 do primeiro tempo. Um cruzamento de Luan para Cesinha gerou reclamações de pênalti, ao passo que a arbitragem marcou falta em dois lances, deu tiro livre indireto, conversou com assistente e decidiu confirmar pênalti em lance de Iago Borduchi com Pedro Lima.

Com dois pênaltis defendidos na carreira até aqui, João Paulo não alcançou a bola de Luan Rodrigues no canto direito e o Porto deixou seu gol no placar aos 36 minutos. O Bahia seguiu tentando, e Matheus Cabral seguiu defendendo boas bolas de Dell.

Dell contra o Porto pelo Baianão | Foto: Rafael Oliveira I EC Bahia

Entre os jovens, veio um gol do time principal - já nos acréscimos, aos 48 do primeiro tempo, Kike Olivera tabelou com Iago, mandou no gol, e o rebote encontrou Michel Araújo, que jogou na rede, marcou o terceiro do Bahia e consagrou a superioridade tricolor no primeiro tempo.

Bahia e Porto pelo Baianão | Foto: Rafael Oliveira I EC Bahia

A segunda etapa foi, acima de tudo, morna. Com o jogo sob controle do Bahia e uma sucessão de substituições de Ceni testando outros jovens, os únicos lances de maior risco vieram de Kike, Nestor e Román Gómez na defesa de Matheus Cabral, e Michel Araújo na trave do gol adversário.

Assim, o Esquadrão consolidou o triunfo, os três pontos que já somam 18 na tabela, e o caminho até à liderança absoluta da fase de grupos mesmo com três rodadas de antecedência.

Kike Olivera contra o Porto pelo Baianão | Foto: Rafael Oliveira I EC Bahia

Ficha técnica

Bahia 3 x 1 Porto - 6ª rodada do Baianão

Bahia: João Paulo; Román Gómez, Gabriel Xavier, Kanu e Iago Borduchi; Caio Alexandre (Rezende), Erick (David Martins) e Michel Araújo (Rodrigo Nestor); Kauê Furquim, Kike Olivera (João Andrade) e Dell (Caio Suassuna). Técnico: Rogério Ceni.

Porto: Matheus Cabral; Gabriel Saulo, Anderson Bandeira, Everton Dias e Peu (Gabriel Jordan); Ygor Eduardo, Bruno Ferreira (Adriano Napão), Pedro Lima e Luan Rodrigues (Vini); Cesinha Silva (Diogo) e Diki (Caio D Ajuda). Técnico: Sandro Duarte.

Local: Arena Fonte Nova

Gols: Kauê Furquim aos 3 minutos do primeiro tempo, Dell aos 26 minutos do primeiro tempo, Luan Rodrigues aos 36 minutos do primeiro tempo, Michel Araújo aos 48 minutos do primeiro tempo

Cartões amarelos: Cesinha (Porto)

Arbitragem