COPA DOS CAMPEÕES

Corinthians perde na prorrogação e é vice do primeiro mundial feminino

As Brabas terminaram o tempo regular em 2 a 2 e confirmaram o vice-campeonato na prorrogação

Marina Branco

Por Marina Branco

01/02/2026 - 18:36 h

Corinthians na final da Copa dos Campeões
Corinthians na final da Copa dos Campeões -

Elas foram longe - e apesar de não levarem a taça mundial, já marcaram seus nomes na história do futebol. Em uma final eletrizante no Emirates Stadium, em Londres, o Corinthians foi superado pelo Arsenal por 3 a 2, neste domingo, 1º, e terminou a Copa dos Campeões Feminina como vice-campeão.

Com o resultado, as inglesas conquistaram a primeira edição do torneio e fecharam 2026 como o melhor time de futebol feminino do mundo, enquanto as Brabas ficaram com a segunda colocação e o Gotham completou o pódio.

Como foi a partida

O jogo começou com o Arsenal assumindo a posse e impondo ritmo, enquanto o Corinthians apostava em transições rápidas. A goleira Lelê foi decisiva desde os minutos iniciais, com quatro defesas importantes, mas Smith aproveitou rebote aos 15 minutos para abrir o placar.

A reação alvinegra foi imediata: Duda Sampaio acertou o travessão em chute de fora da área e, na sequência do escanteio, Gabi Zanotti desviou de cabeça para empatar aos 20.

Depois do 1 a 1, o Corinthians equilibrou a partida, criou boas chances com Duda e Jaqueline, e Lelê seguiu como destaque ao parar finalizações de Russo, Blackstenius e Beth Mead.

O segundo tempo manteve o roteiro de pressão inglesa. Aos 12 minutos, Lotte Wubben-Moy apareceu na segunda trave após cruzamento e virou o jogo para o Arsenal. Nos últimos minutos, as Brabas empurraram a rival para trás em bolas paradas.

Após sequência de chutes bloqueados, Robledo caiu na área em disputa com McCabe, o VAR foi acionado e a árbitra marcou pênalti. Vic Albuquerque converteu praticamente no último lance, levou a decisão para a prorrogação e incendiou a torcida corintiana presente em Londres.

Na prorrogação, Caitlin Foord recebeu pela esquerda, invadiu a área e finalizou no canto para fazer 3 a 2, consagrando o título das Gunners.

arsenal Copa dos Campeões Feminina Corinthians Feminino final emocionante futebol feminino Vice-campeões

x