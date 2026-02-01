Campo de futebol e mais: saiba como é a mansão de Lucas Paquetá

Siga o A TARDE no Google

A nova contratação badalada do Flamengo, o meio campista Lucas Paquetá mantém, no Rio de Janeiro, uma mansão de luxo em um condomínio de alto padrão na Barra da Tijuca.

O imóvel chama atenção pela estrutura voltada ao lazer e pelo estilo “clean”, pensada para receber amigos e familiares com conforto e privacidade.

Campo de futebol, piscina e muito mais

A casa de Paquetá conta com uma piscina ampla integrada à área externa, além de um espaço gourmet, ideal para confraternizações.

Somado a isso, um dos destaques do imóvel é um campinho de futebol particular, reforçando o perfil esportivo do imóvel, funcionando tanto como uma área de lazer quanto para treino informal.

Já para a parte interna, a mansão aposta em ambientes espaçosos e bem iluminados. Um dos principais pontos da arquitetura é a escada curvilínea conectando os pavimentos de forma elegante e valorizando o pé-direito alto.

O imóvel ainda conta áreas de convivência pensadas para o dia a dia, como uma sala de estar integrada à área externa e espaços de lazer que remetem a ideia de uma casa de praia.

Mansão para os pais

A moradia de alto padrão foi construída originalmente para os pais do jogador, mas se tornou um dos refúgios de Paquetá quando está no Brasil.

Discreta por fora, mas completa por dentro, a residência reflete o estilo do atleta:

conforto, funcionalidade e foco em momentos de descanso longe da rotina intensa do futebol europeu.