ESPORTES

Vitória bate o Barcelona de Ilhéus e garante vaga no G-4 do Baianão

Rubro Negro visitou o Barcelona de Ilhéus em Feira de Santana

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

01/02/2026 - 17:53 h

Vitória vence e garante vaga no G-4
Em jogo válido pela vaga no G-4, o Vitória venceu o Barcelona de Ilhéus por 2 a 0 na 6ª rodada do Campeonato Baiano. A partida aconteceu neste domingo, 1, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana.

O primeiro tempo da partida teve clima morno, com 55% de posse de bola para o Leão, que finalizou 6 vezes ao gol do Barcelona e somente um escanteio.

Já o segundo tempo começou mais movimentado, com a principal chance de gol do Leão sendo um chute de fora da área onde Ronald acertou o travessão.

O Barcelona também assustou, em um contra-ataque, o atacante Neto ficou cara a cara com o goleiro Yuri Sena, que saiu bem do gol e defendeu.

O primeiro zero saiu do placar aos 22 minutos do segundo tempo, após cruzamento de Luis Miguel, que entrou no lugar de Pablo, Lawan teve somente o trabalho de empurrar para o fundo da rede.

O segundo saiu poucos minutos depois, após um belo lançamento de Dudu Miraíma, Luís Miguel ficou no um contra um com o goleiro Pedro, e não desperdiçou, ampliando a vantagem para o Leão.

Próximo jogo

O próximo compromisso do Rubro Negro será valido pelo Brasileirão, com o Vitória indo a São Paulo visitar o Palmeiras na próxima quarta-feira, 4.

Tags:

baianão campeonato baiano campeonato brasileiro Futebol vitória

x