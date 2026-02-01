Menu
ESPORTES
ESPORTES

Corinthians enfrenta crise de forte virose antes da Supercopa Rei

Segundo o técnico, Dorival Júnior, 26 atletas do clube paulista tiveram sintomas antes do duelo contra o Flamengo

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

01/02/2026 - 15:28 h

Dorival Júnior revela que elenco sofreu de grave virose antes de final
Jogadores e integrantes da comissão técnica do Corinthians teriam sofrido uma “virose muito forte” antes da Supercopa Rei, que acontece neste domingo, 1. A revelação foi feita pelo treinador da equipe, Dorival Júnior, em entrevista antes do jogo.

De acordo com o treinador corinthiano, três ou quatro jogadores não treinaram neste sábado, 31, que antecedeu a viagem para Brasília, local onde as equipes vão disputar o primeiro troféu da temporada.

“Tivemos um contratempo nesses últimos dois dias, com 26 membros, entre comissão e atletas, com uma virose muito forte”, revelou Dorival em entrevista ao SporTV.

“Ontem ainda, nós tínhamos três ou quatro jogadores fora de treinamento, 11 com este problema. Nós estamos convivendo com contratempos iniciais, o que é normal, mas vamos passar por cima, trabalhando, fizemos da melhor forma possível para que tivéssemos uma recuperação completa de todo o grupo”, continuou o treinador.

Supercopa Rei

O Corinthians vai disputar a Supercopa Rei contra o Flamengo com praticamente todo seu elenco à disposição, com a exceção do volante José Martínez e o zagueiro João Pedro Tchoca.

A partida será disputada neste domingo, 1, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, às 16h.

Tags:

corinthians flamengo Supercopa Supercopa 2026

