Emerson Ferretti revela desejo de trazer Isaquias Queiroz ao Bahia

Isaquias Queiroz conquistou a medalha de ouro na canoagem nos Jogos Olímpicos de 2020 - Foto: Divulgação

O presidente do Esporte Clube Bahia, Emerson Ferretti, revelou o desejo de trazer o baiano Isaquias Queiroz para integrar a equipe de canoagem do clube após sua saída do Flamengo. Em entrevista ao canal do YouTube “Sou Mais Bahia”, Ferretti contou que já conversou com o atleta e explicou os desafios para concretizar a contratação.

“É um sonho, quero muito realizar isso. [Isaquias] é um atleta que dispensa comentários, sobre toda a capacidade, sobre tudo que ele representa ao esporte brasileiro. A gente tem a maior vontade de repatriá-lo e fazer com que ele vista a camisa do Bahia”, declarou o presidente do Bahia.

Tudo sobre E.C.Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Segundo ele, o principal desafio está esfera econômica, comparando as outras modalidades esportivos do clube ao futebol:

“Se o futebol precisa de patrocínio, de investimento, as outras modalidades precisam muito mais. Tudo depende, logicamente, do sucesso primeiro de captar parceiros, apoiadores, investidores e patrocinadores para que a gente possa trazer atletas de alto nível, desenvolver atletas, dar condições a esses atletas e a disputar as melhores competições nacionais e internacionais.”

Ele ainda destacou que o objetivo é fazer com que o Bahia seja uma referência olímpica no Nordeste.

Isaquias Queiroz

Natural de Ubaitaba, no interior da Bahia, Isaquias Queiroz se consolidou como o principal nome do país em um esporte não tão praticado: a canoagem.

Atualmente com 32 anos, o baiano conquistou cinco medalhas ao longo de três edições dos Jogos Olímpicos (2016, 2021 e 2024). Dessa forma, ele se tornou o segundo maior medalhista olímpico da história do Brasil, atrás somente de Rebeca Andrade, que tem seis medalhas, e empatado com os velejadores Robert Scheidt e Torben Grael.

Confira as conquistas mais relevantes de Isaquias

2013 - 1 ouro no Mundial de Canoagem Velocidade em Duisburg na Alemanha;

2013 - 2 ouros no Festival Olímpico Australiano da Juventude;

2016 - 2 pratas e 1 bronze nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016;

2019 - 1 ouro nos Jogos Pan-Americanos de 2019;

2021 - 1 ouro nos Jogos Olímpicos de Verão de 2020.

2024 - 1 prata nos Jogos Olímpicos de Verão de 2024 no C1 1000m.

Saída do Flamengo

O fim da parceria de Isaquias Queiroz com o Flamengo, que durou sete anos, aconteceu no dia 5 de janeiro deste ano por conta da decisão do clube carioca de encerrar o projeto de canoagem e outros esportes, como remo paralímpico, o único esporte paralímpico do clube até então.

Segundo o clube, a decisão foi estratégica e tomada com base na falta de treinos dos atletas na sede do Rio de Janeiro como um fator que inviabilizou a consolidação do trabalho estruturado.