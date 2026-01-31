Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DUPLA JORNADA?

Como dois clubes baianos estão usando o mesmo elenco no Baianão

A estratégia triplica o tempo de contrato e traz planejamento e segurança para os jogadores

Marina Branco

Por Marina Branco

31/01/2026 - 12:41 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Taça do Campeonato Baiano
Taça do Campeonato Baiano -

O Baianão de 2026 está trazendo uma situação incomum para o futebol - dois times do Campeonato Baiano estão usando o mesmo elenco na competição. Além de serem comandados pelo mesmo treinador, os dois clubes têm praticamente os mesmos jogadores para a temporada de 2026.

Isso é possível porque, enquanto o Jequié estará na Primeira Divisão, o Fluminense de Feira disputará a Série B do estadual, não podendo, assim, nem se enfrentar, nem jogar ao mesmo tempo.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A estratégia prevê que o grupo de jogadores atue em uma competição no primeiro semestre e, na sequência, migre para a outra equipe, garantindo um calendário mais longo e estável para atletas e comissão técnica.

Leia Também:

Como o Vitória pode ajudar o Bahia a ser líder absoluto do Baianão
Ba-Vi, decepção e poucos gols: tudo sobre a 5ª rodada do Baianão
Fora do G-4, Vitória pode reforçar time alternativo do Baianão

Contratos mais longos

A ideia do projeto é oferecer maior segurança profissional aos jogadores, em um cenário no qual os clubes do interior costumam ter apenas três meses de calendário competitivo. Unindo dois clubes, é possível somar três meses da primeira divisão, três meses da segunda e mais dois de preparação em cada uma.

Assim, os jogadores alcançam um calendário de dez meses, garantindo maior estabilidade financeira ao assinarem seus contratos.

À frente das duas equipes estará o técnico Rodrigo Fonseca, atualmente trabalhando na pré-temporada do Jequié para a elite do Baianão. A ideia é que o treinador concentre esforços inicialmente na Primeira Divisão e, posteriormente, assuma o comando do Fluminense de Feira na Série B.

Planejamento conjunto

Além de técnico e elenco, os clubes também alinharam planejamento logístico e estrutura de treinamentos. A pré-temporada será realizada em Feira de Santana, no CT do Fluminense, enquanto os jogos com mando do Jequié acontecerão no Waldomirão, em Jequié.

As cidades ficam a cerca de 250 quilômetros de distância, o que exigiu organização conjunta desde o início.

Isso já aconteceu antes?

Embora chame atenção, o modelo não é totalmente novo. No futebol brasileiro, há precedentes de profissionais acumulando funções em projetos diferentes. Em 2023, Fernando Diniz comandou simultaneamente a Seleção Brasileira e o Fluminense.

Antes dele, Vanderlei Luxemburgo fez algo semelhante em 1998, treinando Brasil e Corinthians. Na própria Bahia, o técnico Barbosinha, que faleceu em 2025, chegou a comandar Bahia de Feira e Juazeirense ao mesmo tempo, em 2014.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Campeonato Baiano 2026 Contratos Longos Elenco Compartilhado futebol brasileiro Planejamento Logístico Rodrigo Fonseca

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Taça do Campeonato Baiano
Play

Vídeo: grave acidente mata sete torcedores que viajavam para jogo

Taça do Campeonato Baiano
Play

Ex-xodó do Bahia fracassa na Europa e volta ao Brasil para atuar em time modesto

Taça do Campeonato Baiano
Play

Jogadores fantasiados de "Homem-Aranha" curtem festa em Salvador

Taça do Campeonato Baiano
Play

VÍDEO: Jogadores do Fortaleza se envolvem em briga com vizinhos

x