DUPLA JORNADA?
Como dois clubes baianos estão usando o mesmo elenco no Baianão
A estratégia triplica o tempo de contrato e traz planejamento e segurança para os jogadores
Por Marina Branco
O Baianão de 2026 está trazendo uma situação incomum para o futebol - dois times do Campeonato Baiano estão usando o mesmo elenco na competição. Além de serem comandados pelo mesmo treinador, os dois clubes têm praticamente os mesmos jogadores para a temporada de 2026.
Isso é possível porque, enquanto o Jequié estará na Primeira Divisão, o Fluminense de Feira disputará a Série B do estadual, não podendo, assim, nem se enfrentar, nem jogar ao mesmo tempo.
A estratégia prevê que o grupo de jogadores atue em uma competição no primeiro semestre e, na sequência, migre para a outra equipe, garantindo um calendário mais longo e estável para atletas e comissão técnica.
Contratos mais longos
A ideia do projeto é oferecer maior segurança profissional aos jogadores, em um cenário no qual os clubes do interior costumam ter apenas três meses de calendário competitivo. Unindo dois clubes, é possível somar três meses da primeira divisão, três meses da segunda e mais dois de preparação em cada uma.
Assim, os jogadores alcançam um calendário de dez meses, garantindo maior estabilidade financeira ao assinarem seus contratos.
À frente das duas equipes estará o técnico Rodrigo Fonseca, atualmente trabalhando na pré-temporada do Jequié para a elite do Baianão. A ideia é que o treinador concentre esforços inicialmente na Primeira Divisão e, posteriormente, assuma o comando do Fluminense de Feira na Série B.
Planejamento conjunto
Além de técnico e elenco, os clubes também alinharam planejamento logístico e estrutura de treinamentos. A pré-temporada será realizada em Feira de Santana, no CT do Fluminense, enquanto os jogos com mando do Jequié acontecerão no Waldomirão, em Jequié.
As cidades ficam a cerca de 250 quilômetros de distância, o que exigiu organização conjunta desde o início.
Isso já aconteceu antes?
Embora chame atenção, o modelo não é totalmente novo. No futebol brasileiro, há precedentes de profissionais acumulando funções em projetos diferentes. Em 2023, Fernando Diniz comandou simultaneamente a Seleção Brasileira e o Fluminense.
Antes dele, Vanderlei Luxemburgo fez algo semelhante em 1998, treinando Brasil e Corinthians. Na própria Bahia, o técnico Barbosinha, que faleceu em 2025, chegou a comandar Bahia de Feira e Juazeirense ao mesmo tempo, em 2014.
