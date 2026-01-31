Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

UNIÃO BA-VI

Como o Vitória pode ajudar o Bahia a ser líder absoluto do Baianão

O Esquadrão precisa de uma ajuda do maior rival para confirmar a liderança com três rodadas de antecedência

Marina Branco

Por Marina Branco

31/01/2026 - 10:51 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Ba-Vi do Baianão em 2026
Ba-Vi do Baianão em 2026 -

O Bahia ainda não sabe o que é perder em 2026 - e os frutos estão começando a aparecer. Líder absoluto do Campeonato Baiano, o Bahia tem a chance de garantir matematicamente o primeiro lugar da fase de grupos já na sexta rodada da competição, restando ainda três jogos até o começo das semifinais.

Com 15 pontos somados, o Tricolor abriu sete pontos de vantagem para o vice-líder, o Barcelona de Ilhéus, e entra em campo neste domingo, 1º, para enfrentar o Porto-BA em casa, na Arena Fonte Nova.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Bahia x Porto: veja onde assistir, prováveis escalações e arbitragem
Lembra dele? Ex-volante do Bahia é anunciado por clube da Série D
Atacante do Bahia se recupera de lesão e faz primeiro treino em 2026

É justamente neste final de semana que o Esquadrão terá a chance de consolidar a melhor campanha do estadual. Para isso, precisa começar vencendo, e torcer por alguns resultados nos outros jogos.

Além de vencer o Porto, o Bahia precisa torcer por empate ou derrota do Barcelona de Ilhéus, do Galícia e do Jequié, o que coloca uma situação incomum em jogo - se quiser se tornar líder absoluto, o Bahia precisa torcer para que seu maior rival, o Vitória, vença o Barcelona.

Assim, os times que o Bahia "quer" ver vencer na rodada são Bahia de Feira, Jacuipense e Vitória, alavancando o Tricolor de Aço na primeira posição.

Ba-Vi do Baianão em 2026
Ba-Vi do Baianão em 2026 | Foto: Letícia Martins I EC Bahia

Por que o Bahia quer ser líder?

Encerrar a fase inicial na liderança garante ao Bahia uma vantagem decisiva no mata-mata. A partir de 2026, o Campeonato Baiano passou a adotar jogos únicos nas semifinais e na final, com mando de campo assegurado ao time de melhor campanha.

Assim, o líder enfrenta o quarto colocado na semifinal, jogando em casa, o que aumenta significativamente as chances de avançar à decisão e buscar o título estadual.

Caso não consiga confirmar a liderança já nesta sexta rodada, o Bahia ainda terá outras três oportunidades para carimbar o primeiro lugar, em jogos contra Juazeirense, Jacuipense e Atlético de Alagoinhas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia campeonato baiano esporte futebol brasileiro liderança semifinais

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ba-Vi do Baianão em 2026
Play

Vídeo: grave acidente mata sete torcedores que viajavam para jogo

Ba-Vi do Baianão em 2026
Play

Ex-xodó do Bahia fracassa na Europa e volta ao Brasil para atuar em time modesto

Ba-Vi do Baianão em 2026
Play

Jogadores fantasiados de "Homem-Aranha" curtem festa em Salvador

Ba-Vi do Baianão em 2026
Play

VÍDEO: Jogadores do Fortaleza se envolvem em briga com vizinhos

x