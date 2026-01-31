UNIÃO BA-VI
Como o Vitória pode ajudar o Bahia a ser líder absoluto do Baianão
O Esquadrão precisa de uma ajuda do maior rival para confirmar a liderança com três rodadas de antecedência
Por Marina Branco
O Bahia ainda não sabe o que é perder em 2026 - e os frutos estão começando a aparecer. Líder absoluto do Campeonato Baiano, o Bahia tem a chance de garantir matematicamente o primeiro lugar da fase de grupos já na sexta rodada da competição, restando ainda três jogos até o começo das semifinais.
Com 15 pontos somados, o Tricolor abriu sete pontos de vantagem para o vice-líder, o Barcelona de Ilhéus, e entra em campo neste domingo, 1º, para enfrentar o Porto-BA em casa, na Arena Fonte Nova.
É justamente neste final de semana que o Esquadrão terá a chance de consolidar a melhor campanha do estadual. Para isso, precisa começar vencendo, e torcer por alguns resultados nos outros jogos.
Além de vencer o Porto, o Bahia precisa torcer por empate ou derrota do Barcelona de Ilhéus, do Galícia e do Jequié, o que coloca uma situação incomum em jogo - se quiser se tornar líder absoluto, o Bahia precisa torcer para que seu maior rival, o Vitória, vença o Barcelona.
Assim, os times que o Bahia "quer" ver vencer na rodada são Bahia de Feira, Jacuipense e Vitória, alavancando o Tricolor de Aço na primeira posição.
Por que o Bahia quer ser líder?
Encerrar a fase inicial na liderança garante ao Bahia uma vantagem decisiva no mata-mata. A partir de 2026, o Campeonato Baiano passou a adotar jogos únicos nas semifinais e na final, com mando de campo assegurado ao time de melhor campanha.
Assim, o líder enfrenta o quarto colocado na semifinal, jogando em casa, o que aumenta significativamente as chances de avançar à decisão e buscar o título estadual.
Caso não consiga confirmar a liderança já nesta sexta rodada, o Bahia ainda terá outras três oportunidades para carimbar o primeiro lugar, em jogos contra Juazeirense, Jacuipense e Atlético de Alagoinhas.
