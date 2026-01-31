BAIANÃO
Bahia x Porto: veja onde assistir, prováveis escalações e arbitragem
Os times se enfrentam neste domingo, 1º, às 18h30, na Fonte Nova, pela 6ª rodada do Baianão
Por Marina Branco
O Bahia pode viver um final de semana de muitas alegrias na Arena Fonte Nova neste domingo, 1º. Recebendo o Porto-BA às 18h30 pela 6ª rodada do Campeonato Baiano, o Esquadrão de Aço pode garantir a liderança da fase de grupos com três rodadas de antecedência.
Para o Bahia, a tabela está mais que confortável. Com 15 pontos acumulados até aqui, o Tricolor é líder isolado, somando sete pontos a mais em relação ao segundo colocado, o Barcelona de Ilhéus.
Logo atrás, vêm Jequié e Porto, quarto colocado, com sete pontos cada e lutando para se manter no G-4 que classifica para as semifinais. A meta do Porto é, então, se distanciar de Galícia, Vitória e Jacuipense, e chegar mais confortável às próximas rodadas.
Caso vença o Porto em casa, o Bahia pode ainda torcer por derrota ou empate do Barcelona de Ilhéus, do Galícia e do Jequié para se tornar líder absoluto da tabela até o final da fase de grupos.
Transmissão
A partida será transmitida na televisão aberta pela TVE Bahia e no YouTube pela TVE.
Prováveis escalações
Bahia: Ronaldo; Roman Gomez, Gabriel Xavier, Kanu e Iago Borduchi; Caio Alexandre, Erick e Rodrigo Nestor; Dell, Ademir e Ruan Pablo. Técnico: Rogério Ceni.
Porto-BA: Ítalo; Matheus Cabral, Bruno Ferreira, Pedro Lima e Ygor Eduardo; Peu, Luan Rodrigues e Everton Dias; Dik, Taison e Gabriel Saulo. Técnico: Alexsandro Oliveira Duarte.
Arbitragem
- Árbitro: Ricarle Gustavo Gonçalves Batista
- Assistente 1: Luanderson Lima dos Santos
- Assistente 2: Jose dos Santos Amador
- Quarto árbitro: Rafael Guimarães dos Reis
