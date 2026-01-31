Menu
BAIANÃO

Bahia x Porto: veja onde assistir, prováveis escalações e arbitragem

Os times se enfrentam neste domingo, 1º, às 18h30, na Fonte Nova, pela 6ª rodada do Baianão

Marina Branco

Por Marina Branco

31/01/2026 - 10:06 h

Bahia no Baianão 2026
Bahia no Baianão 2026 -

O Bahia pode viver um final de semana de muitas alegrias na Arena Fonte Nova neste domingo, 1º. Recebendo o Porto-BA às 18h30 pela 6ª rodada do Campeonato Baiano, o Esquadrão de Aço pode garantir a liderança da fase de grupos com três rodadas de antecedência.

Para o Bahia, a tabela está mais que confortável. Com 15 pontos acumulados até aqui, o Tricolor é líder isolado, somando sete pontos a mais em relação ao segundo colocado, o Barcelona de Ilhéus.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Lembra dele? Ex-volante do Bahia é anunciado por clube da Série D
Atacante do Bahia se recupera de lesão e faz primeiro treino em 2026
Fim de ciclo? Cauly não marca gol pelo Bahia desde maio de 2025

Logo atrás, vêm Jequié e Porto, quarto colocado, com sete pontos cada e lutando para se manter no G-4 que classifica para as semifinais. A meta do Porto é, então, se distanciar de Galícia, Vitória e Jacuipense, e chegar mais confortável às próximas rodadas.

Caso vença o Porto em casa, o Bahia pode ainda torcer por derrota ou empate do Barcelona de Ilhéus, do Galícia e do Jequié para se tornar líder absoluto da tabela até o final da fase de grupos.

Transmissão

A partida será transmitida na televisão aberta pela TVE Bahia e no YouTube pela TVE.

Bahia no Baianão 2026
Bahia no Baianão 2026 | Foto: Rafael Oliveira I EC Bahia

Prováveis escalações

Bahia: Ronaldo; Roman Gomez, Gabriel Xavier, Kanu e Iago Borduchi; Caio Alexandre, Erick e Rodrigo Nestor; Dell, Ademir e Ruan Pablo. Técnico: Rogério Ceni.

Porto-BA: Ítalo; Matheus Cabral, Bruno Ferreira, Pedro Lima e Ygor Eduardo; Peu, Luan Rodrigues e Everton Dias; Dik, Taison e Gabriel Saulo. Técnico: Alexsandro Oliveira Duarte.

Arbitragem

  • Árbitro: Ricarle Gustavo Gonçalves Batista
  • Assistente 1: Luanderson Lima dos Santos
  • Assistente 2: Jose dos Santos Amador
  • Quarto árbitro: Rafael Guimarães dos Reis

