Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DE VOLTA!

Atacante do Bahia se recupera de lesão e faz primeiro treino em 2026

Jogador de 21 anos havia sofrido lesão no ligamento cruzado posterior do joelho

João Grassi

Por João Grassi

30/01/2026 - 15:08 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Mateo Sanabria
Mateo Sanabria -

Após vencer o Corinthians na última quarta-feira, 28, o Bahia se reapresentou no CT Evaristo de Macedo, em Salvador, nesta sexta-feira, 30. A novidade do treino foi a participação de Mateo Sanabria, que está recuperado da lesão no ligamento cruzado posterior (LCP) do joelho esquerdo.

Sanabria se machucou ainda em outubro de 2025, durante duelo com o São Paulo no Morumbis. Mesmo que parcialmente, o atacante de 21 anos participou de um treinamento com os demais companheiros pela primeira vez em 2026.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Enquanto o argentino esteve envolvido parcialmente, Ruan Pablo não treinou e seguiu tratamento na fisioterapia. O atacante de 17 anos sofreu lesão ligamentar no tornozelo e ainda terá que passar por cirurgia.

Leia Também:

Fim de ciclo? Cauly não marca gol pelo Bahia desde maio de 2025
Ba-Vis da Série A podem acontecer sem torcida ou fora da Bahia; entenda
Bahia: Sanabria se aproxima de retorno aos gramados após grave lesão

Treino da manhã

A primeira atividade da manhã foi um exercício de disputa de posse de bola em campo reduzido, no campo 2. Na sequência, Rogério Ceni comandou um treino tático de 11 contra 11 no campo 1.

O treinador deu instruções e corrigiu posicionamentos. Por fim, os jogadores fizeram trabalhos específicos de defesa e ataque.

Mateo Sanabria durante treinamento
Mateo Sanabria durante treinamento | Foto: Rafael Rodrigues | EC Bahia

Bahia x Porto

O Bahia enfrenta o Porto no próximo domingo, 1º, às 18h30, na Arena Fonte Nova, pela sexta rodada do Campeonato Baiano.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

EC Bahia 2026 Mateo Sanabria

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Mateo Sanabria
Play

Vídeo: grave acidente mata sete torcedores que viajavam para jogo

Mateo Sanabria
Play

Ex-xodó do Bahia fracassa na Europa e volta ao Brasil para atuar em time modesto

Mateo Sanabria
Play

Jogadores fantasiados de "Homem-Aranha" curtem festa em Salvador

Mateo Sanabria
Play

VÍDEO: Jogadores do Fortaleza se envolvem em briga com vizinhos

x