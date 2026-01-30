Atacante do Bahia se recupera de lesão e faz primeiro treino em 2026

Siga o A TARDE no Google

Mateo Sanabria - Foto: Rafael Rodrigues | EC Bahia

Após vencer o Corinthians na última quarta-feira, 28, o Bahia se reapresentou no CT Evaristo de Macedo, em Salvador, nesta sexta-feira, 30. A novidade do treino foi a participação de Mateo Sanabria, que está recuperado da lesão no ligamento cruzado posterior (LCP) do joelho esquerdo.

Sanabria se machucou ainda em outubro de 2025, durante duelo com o São Paulo no Morumbis. Mesmo que parcialmente, o atacante de 21 anos participou de um treinamento com os demais companheiros pela primeira vez em 2026.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Enquanto o argentino esteve envolvido parcialmente, Ruan Pablo não treinou e seguiu tratamento na fisioterapia. O atacante de 17 anos sofreu lesão ligamentar no tornozelo e ainda terá que passar por cirurgia.

Treino da manhã

A primeira atividade da manhã foi um exercício de disputa de posse de bola em campo reduzido, no campo 2. Na sequência, Rogério Ceni comandou um treino tático de 11 contra 11 no campo 1.

O treinador deu instruções e corrigiu posicionamentos. Por fim, os jogadores fizeram trabalhos específicos de defesa e ataque.

Mateo Sanabria durante treinamento | Foto: Rafael Rodrigues | EC Bahia

Bahia x Porto

O Bahia enfrenta o Porto no próximo domingo, 1º, às 18h30, na Arena Fonte Nova, pela sexta rodada do Campeonato Baiano.