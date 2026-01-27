Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

AFASTADO DOS GRAMADOS

Joia de R$ 1 bilhão do Bahia passará por cirurgia; veja prazo de retorno

Atacante foi titular no clássico Ba-Vi disputado no Barradão

Lucas Vilas Boas e Téo Mazzoni

Por Lucas Vilas Boas e Téo Mazzoni

27/01/2026 - 18:45 h | Atualizada em 27/01/2026 - 19:12

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Ruan Pablo em campo pelo Bahia
Ruan Pablo em campo pelo Bahia -

Substituído no clássico Ba-Vi do último domingo, 25, o jovem Ruan Pablo, do Bahia, precisará passar por cirurgia após ter constada uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo. De acordo com apuração do Portal A TARDE, o atacante ficará quatro meses afastado dos gramados.

A contusão representa uma grande baixa para o Tricolor. Ruan ganhou chances na equipe principal na temporada passada e deveria ganhar ainda mais oportunidades em 2026. Rogério Ceni chegou a comparar o jogador com Lucho Rodríguez e Tiago, analisando sua utilização de forma mais centralizada no setor de ataque em virtude na atual necessidade do time.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Ronaldo assume camisa de goleiro aposentado no Bahia
Corinthians x Bahia: Onde assistir e prováveis escalações
Bahia: Sanabria se aproxima de retorno aos gramados após grave lesão

Atleta mais jovem a marcar um gol no time profissional, superando Beijoca, Ruan Pablo fez 20 jogos com a equipe principal e balançou a rede três vezes. Aos 17 anos, o atacante renovou seu contrato até o fim de 2030, em multa rescisória para clubes do exterior fixada em 200 milhões de euros, cerca de R$ 1,2 bilhão.

Confira o comunicado do Esquadrão de Aço:

"O atacante Ruan Pablo sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo no Ba-Vi do último domingo.

Após realização de exames de imagem, teve constatada uma lesão ligamentar.

O #PiveteDeAço será submetido a um procedimento cirúrgico nos próximos dias".

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ecbahia Ruan Pablo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ruan Pablo em campo pelo Bahia
Play

Vídeo: grave acidente mata sete torcedores que viajavam para jogo

Ruan Pablo em campo pelo Bahia
Play

Ex-xodó do Bahia fracassa na Europa e volta ao Brasil para atuar em time modesto

Ruan Pablo em campo pelo Bahia
Play

Jogadores fantasiados de "Homem-Aranha" curtem festa em Salvador

Ruan Pablo em campo pelo Bahia
Play

VÍDEO: Jogadores do Fortaleza se envolvem em briga com vizinhos

x