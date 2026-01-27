Joia de R$ 1 bilhão do Bahia passará por cirurgia; veja prazo de retorno

Siga o A TARDE no Google

Substituído no clássico Ba-Vi do último domingo, 25, o jovem Ruan Pablo, do Bahia, precisará passar por cirurgia após ter constada uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo. De acordo com apuração do Portal A TARDE, o atacante ficará quatro meses afastado dos gramados.

A contusão representa uma grande baixa para o Tricolor. Ruan ganhou chances na equipe principal na temporada passada e deveria ganhar ainda mais oportunidades em 2026. Rogério Ceni chegou a comparar o jogador com Lucho Rodríguez e Tiago, analisando sua utilização de forma mais centralizada no setor de ataque em virtude na atual necessidade do time.

Atleta mais jovem a marcar um gol no time profissional, superando Beijoca, Ruan Pablo fez 20 jogos com a equipe principal e balançou a rede três vezes. Aos 17 anos, o atacante renovou seu contrato até o fim de 2030, em multa rescisória para clubes do exterior fixada em 200 milhões de euros, cerca de R$ 1,2 bilhão.

Confira o comunicado do Esquadrão de Aço:

"O atacante Ruan Pablo sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo no Ba-Vi do último domingo.

Após realização de exames de imagem, teve constatada uma lesão ligamentar.

O #PiveteDeAço será submetido a um procedimento cirúrgico nos próximos dias".