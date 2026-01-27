Corinthians x Bahia: Onde assistir e prováveis escalações

Bahia e Corinthians em campo - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O Campeonato Brasileiro está começando, e na primeira rodada irá acontecer o confronto entre Corinthians e Bahia, em duelo válido pela estreia do Tricolor de Aço na competição. O duelo irá acontecer na Arena Corinthians, quarta-feira, 28, 20h.

O Bahia vem de triunfo no clássico Ba-Vi, sobre o seu maior rival, o Vitória, por 1 a 0, no último domingo, dia 25. Com a expectativa em alta para o duelo de estreia, já que poupou suas principais peças no clássico baiano. O Corinthians vem de vitória por 1 a 0 sobre a equipe do Velo Clube, pelo Campeonato Paulista, no último domingo, 25. O Coringão entrou em campo com o time titular no confronto do fim de semana.

Ficha técnica

Corinthians X Bahia

Onde assistir

A partida que está marcada para às 20h desta quarta-feira, 28, será transmitida pelo canal de Streaming PREMIERE. Não haverá transmissão para a TV aberta.

Prováveis escalações

Corinthians : Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho, Matheus Bidu, Raniele, André, Breno Bidon, Rodrigo Garro, Yuri Alberto e Vitinho. Técnico: Dorival Júnior

: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho, Matheus Bidu, Raniele, André, Breno Bidon, Rodrigo Garro, Yuri Alberto e Vitinho. Dorival Júnior Bahia : Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Éverton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e William José. Técnico : Rogério Ceni

Arbitragem