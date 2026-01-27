Vitória encaminha contratação de atacante que se destacou no futebol europeu

Lucas Silva defendeu o FC Seoul em 2025 - Foto: Divulgação / FC Seoul

O Mercado da Bola do Vitória segue movimentado no setor ofensivo. O Leão encaminhou a contratação do atacante Lucas Silva, que estava atuando pelo FC Seoul, da Coreia do Sul, e tem passagem de destaque pelo Marítimo, de Portugal, sendo artilheiro da equipe no ano de 2024. A informação foi inicialmente divulgada pelo Canto Rubro-Negro e confirmada pelo portal A TARDE.

Carreira do jogador

Lucas Silva tem formação pela base do São Paulo, e estreou profissionalmente pelo Mirassol, no ano de 2018. O jogador passou por times do futebol portugûes, onde defendeu a equipe do Moreirense, Mafra, Casa Pia e por último o Marítimo, de Portugal, onde teve destaque sendo o artilheiro da equipe durante a sua passagem, acumulando 13 gols e 4 assistências em 38 partidas.

Em seguida, ele foi transferido para o FC Seoul, da Coreia do Sul, que em sua última temporada, atuou por 38 partidas, marcando 7 gols e distribuindo 2 assistências.

Mercado da Bola do Vitória

O Vitória tem se movimentado com frequência em busca de definir o seu elenco para a temporada de 2026. O time encaminhou o retorno do ídolo Marinho, e o do atacante Pedro Henrique.

Além do setor ofensivo, o Vitória também fez outras contratações. Chegaram: o zagueiro Riccelli, os laterais Nathan Mendes e Matheus Silva, além dos volantes Caíque Silva e Emmanuel Martínez.

Estreia no Brasileirão

O Vitória estreia no Campeonato Brasileiro na quarta-feira, 28, diante do Remo, às 19h. A partida será disputada no estádio Manoel Barradas, o Barradão.