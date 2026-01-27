DEPARTAMENTO MÉDICO
Vitória perde zagueiro titular para primeira rodadas do Brasileirão
Além do desfalque de Edu para a Série A, o Leão divulgou uma lista extensa com outros 8 jogadores no departamento médico
Por Valdomiro Neto
Durante a partida contra a Juazeirense, duelo que terminou com uma goleada do Vitória. O time perdeu o zagueiro Edu, que sofreu uma lesão no músculo anterior da coxa direita, a informação foi divulgada pelo Canto Rubro Negro e confirmada pelo Portal A TARDE.
Edu deve ficar fora entre três e quatro semanas, caso consiga se recuperar dentro do prognóstico, ele deverá estar disponível para enfrentar a equipe do Bahia de Feira, na terça-feira, 17 de fevereiro.
Edu vem ganhando destaque dentro do Vitória por conta das boas atuações durante a Série A de 2024, e também pela temporada de 2025. Em contraponto, o atleta tem um histórico recorrente de lesões, onde recentemente o atleta acabou ficando de fora do final da temporada do time após sofrer uma lesão na coxa.
O Vitória faz sua estreia no Campeonato Brasileiro contra a equipe do Remo, nesta quarta-feira, 28, no Barradão, 19h.
Além de Edu, o Vitória divulgou uma lista com atualizações de boletim médico, confira a lista:
- Edu: Lesão no músculo anterior da coxa direita;
- Kauan: Lesão no músculo posterior da coxa direita;
- Claudinho: Em processo de reabilitação de lesão no joelho esquerdo. Já está fazendo atividades no campo com a fisioterapia;
- Andrei: Em processo de reabilitação pós-cirúrgico;
- Fintelman: Em processo de reabilitação pós-cirúrgico;
- Davi: Em processo de reabilitação pós-cirúrgico;
- Rúben Ismael: Em processo de reabilitação pós-cirúrgico;
- Lucas Arcanjo: Em transição;
- Renzo López: Fratura na coluna (processo transverso L4). Aguarda melhora da dor para iniciar as atividades de transição.
