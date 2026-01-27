Vitória perde zagueiro titular para primeira rodadas do Brasileirão

Edu em campo pelo Vitória - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Durante a partida contra a Juazeirense, duelo que terminou com uma goleada do Vitória. O time perdeu o zagueiro Edu, que sofreu uma lesão no músculo anterior da coxa direita, a informação foi divulgada pelo Canto Rubro Negro e confirmada pelo Portal A TARDE.

Edu deve ficar fora entre três e quatro semanas, caso consiga se recuperar dentro do prognóstico, ele deverá estar disponível para enfrentar a equipe do Bahia de Feira, na terça-feira, 17 de fevereiro.

Edu vem ganhando destaque dentro do Vitória por conta das boas atuações durante a Série A de 2024, e também pela temporada de 2025. Em contraponto, o atleta tem um histórico recorrente de lesões, onde recentemente o atleta acabou ficando de fora do final da temporada do time após sofrer uma lesão na coxa.

O Vitória faz sua estreia no Campeonato Brasileiro contra a equipe do Remo, nesta quarta-feira, 28, no Barradão, 19h.

Além de Edu, o Vitória divulgou uma lista com atualizações de boletim médico, confira a lista: