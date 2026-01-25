Menu
ESPORTES
BAIXAS

Prazo de Renzo e lesão de Edu: Vitória divulga boletim do DM

Leão da Barra entra em campo logo mais, às 16h, para o clássico Ba-Vi

João Grassi

Por João Grassi

25/01/2026 - 15:41 h
Zagueiro Edu
Zagueiro Edu -

Pouco antes de entrar em campo para o clássico Ba-Vi, o Vitória divulgou um boletim atualizado com informações sobre o departamento médico. O clube atualizou a situação do centroavante Renzo López e do zagueiro Edu, que ficou de fora do jogo deste domingo, 25, no Barradão, pelo Campeonato Baiano.

Renzo sofreu uma fratura na coluna e ficará afastado para um período de recuperação, que vai tirá-lo das atividades do time por quatro a seis semanas. O zagueiro, por outro lado, sofreu uma lesão no músculo anterior da coxa direita e não foi informado um prazo de retorno.

Além disso, o Leão trouxe detalhes sobre Andrei, Claudinho, Davi, Fintelman, Kauan, Lucas Arcanjo e Rúben Ismael. Veja abaixo o boletim:

Boletim do Departamento Médico

  • Edu (zagueiro): Lesão no músculo anterior da coxa direita.
  • Kauan (zagueiro):Lesão no músculo posterior da coxa direita.
  • Claudinho (lateral-direito): Em processo de reabilitação de lesão no joelho esquerdo. Já está fazendo atividades no campo com a fisioterapia.
  • Andrei (zagueiro): Em processo de reabilitação pós-cirúrgico.
  • Fintelman (goleiro): Em processo de reabilitação pós-cirúrgico.
  • Davi (goleiro): Em processo de reabilitação pós-cirúrgico.
  • Rúben Ismael (volante): Em processo de reabilitação pós-cirúrgico.
  • Lucas Arcanjo (goleiro): Em transição.
  • Renzo López (atacante): Fratura na coluna (processo transverso L4). Aguarda melhora da dor para iniciar as atividades de transição.

