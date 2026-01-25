Prazo de Renzo e lesão de Edu: Vitória divulga boletim do DM

Zagueiro Edu - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Pouco antes de entrar em campo para o clássico Ba-Vi, o Vitória divulgou um boletim atualizado com informações sobre o departamento médico. O clube atualizou a situação do centroavante Renzo López e do zagueiro Edu, que ficou de fora do jogo deste domingo, 25, no Barradão, pelo Campeonato Baiano.

Renzo sofreu uma fratura na coluna e ficará afastado para um período de recuperação, que vai tirá-lo das atividades do time por quatro a seis semanas. O zagueiro, por outro lado, sofreu uma lesão no músculo anterior da coxa direita e não foi informado um prazo de retorno.

Além disso, o Leão trouxe detalhes sobre Andrei, Claudinho, Davi, Fintelman, Kauan, Lucas Arcanjo e Rúben Ismael. Veja abaixo o boletim:

Boletim do Departamento Médico