Vai lotar: Vitória quebra recorde de público da temporada para o Ba-Vi

- Foto: Victor Ferreira | ECVitória

Fato costumeiro o suficiente que poderia retirar a etiqueta de "novidade" desta matéria, o Vitória vai encarar o Bahia diante do Barradão lotado. Nesta sexta-feira, 23, o clube anunciou a parcial de 25 mil torcedores confirmados para o clássico Ba-Vi marcado para o próximo domingo, 25, às 16h, pela quinta rodada do Campeonato Baiano.

O jogo, portanto, representará o recorde de público do Rubro-Negro na atual temporada, superando o empate contra a vitória sobre a Juazeirense e o empate com o Atlético de Alagoinhas, que contaram com 8.011 e 8.441 torcedores, respectivamente. Todos os dois clássicos disputados no Barradão em 2025 também foram com casa cheia.

Após um início tímido no Campeonato Baiano com sua equipe alternativa, o Leão da Barra quer vencer o rival para ganhar confiança e não somente ganhar posições na competição, como também se sentir mais aliviado para a estreia no Brasileirão.

O Vitória encara o Remo na próxima quarta-feira, 28, às 19h, novamente no Barradão, pela primeira rodada da competição. A equipe voltará a jogar em casa novamente somente no dia 10 de fevereiro, contra o Flamengo, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.