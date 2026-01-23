Ainda não anunciado, defensor já é oficialmente jogador do Vitória

Luan Cândido - Foto: Paulo Paiva | Sport Recife

Mesmo ainda não tendo sido anunciado pelo clube, Luan Cândido já é oficialmente jogador do Vitória. O contrato de empréstimo do defensor foi publicado, nesta sexta-feira, 23, no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Lateral-esquerdo de origem, Luan Cândido também pode jogar como zagueiro. O jogador de 24 anos, que chega para atuar na zaga, foi cedido pelo Red Bull Bragantino para defender o Leão até o fim de dezembro.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Além do Bragantino, o atleta acumula passagens por Palmeiras, Red Bull Leipzig, Grêmio e Sport. Viveu seu auge no Massa Bruta na temporada 2022, quando atuou em 50 jogos, distribuiu três assistências e marcou 13 gols, sendo 11 desses tentos no Brasileirão.

| Foto: João Grassi

Agora é Ba-Vi

O Vitória volta a campo para enfrentar o Bahia, no domingo, 25, às 16h, no Barradão. O clássico Ba-Vi é válido pela 5ª rodada do Campeonato Baiano. Como está regularizado, Luan Cândido pode ser relacionado normalmente.