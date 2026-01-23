CARA NOVA
Ainda não anunciado, defensor já é oficialmente jogador do Vitória
Jogador de 24 anos chega por empréstimo
Por João Grassi
Mesmo ainda não tendo sido anunciado pelo clube, Luan Cândido já é oficialmente jogador do Vitória. O contrato de empréstimo do defensor foi publicado, nesta sexta-feira, 23, no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).
Lateral-esquerdo de origem, Luan Cândido também pode jogar como zagueiro. O jogador de 24 anos, que chega para atuar na zaga, foi cedido pelo Red Bull Bragantino para defender o Leão até o fim de dezembro.
Além do Bragantino, o atleta acumula passagens por Palmeiras, Red Bull Leipzig, Grêmio e Sport. Viveu seu auge no Massa Bruta na temporada 2022, quando atuou em 50 jogos, distribuiu três assistências e marcou 13 gols, sendo 11 desses tentos no Brasileirão.
Leia Também:
Agora é Ba-Vi
O Vitória volta a campo para enfrentar o Bahia, no domingo, 25, às 16h, no Barradão. O clássico Ba-Vi é válido pela 5ª rodada do Campeonato Baiano. Como está regularizado, Luan Cândido pode ser relacionado normalmente.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes