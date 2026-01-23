SAINDO?
Vitória negocia saídas de Claudinho e Lucas Braga para rivais nordestinos
Atacante e lateral-direito devem ser emprestados para clubes da Série B
Por João Grassi
Atletas que perderam espaço no elenco, Claudinho e Lucas Braga negociam suas saídas do Vitória através de empréstimos para clubes da Série B. O lateral-direito negocia com o Sport, enquanto o atacante deve reforçar o Fortaleza. Ambos tem contrato com o Leão da Barra até o fim de 2027.
Segundo informações do Canal do Dinâmico, confirmadas pelo Portal A TARDE, Braga tem situação encaminhada e acerta os últimos detalhes para selar a transferência. O time cearense é treinado por Thiago Carpini, que trabalhou com o atleta de 29 anos no Barradão em 2025.
Claudinho, por outro lado, ainda negocia com os pernambucanos. O defensor de 25 anos não entra em campo desde outubro do ano passado, enquanto segue se recuperando de uma contusão no joelho esquerdo e perdeu a reta final do Brasileirão.
Na atual temporada, ele viu a chegada de Mateus Silva e Nathan Mendes como concorrentes para a posição. Além disso, os jovens Paulo Roberto e Gean vêm ganhando oportunidades.
Leia Também:
Números de Claudinho e Lucas Braga
Lucas Braga disputou 35 partidas pelo Vitória e marcou dois gols, sendo um desses tentos na Série A. Já Claudinho vestiu vermelho e preto em 31 oportunidades, com uma assistência e três gols, um desses na Copa Sul-Americana.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes