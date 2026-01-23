Vitória negocia saídas de Claudinho e Lucas Braga para rivais nordestinos

Lucas Braga e Claudinho - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Atletas que perderam espaço no elenco, Claudinho e Lucas Braga negociam suas saídas do Vitória através de empréstimos para clubes da Série B. O lateral-direito negocia com o Sport, enquanto o atacante deve reforçar o Fortaleza. Ambos tem contrato com o Leão da Barra até o fim de 2027.

Segundo informações do Canal do Dinâmico, confirmadas pelo Portal A TARDE, Braga tem situação encaminhada e acerta os últimos detalhes para selar a transferência. O time cearense é treinado por Thiago Carpini, que trabalhou com o atleta de 29 anos no Barradão em 2025.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Claudinho, por outro lado, ainda negocia com os pernambucanos. O defensor de 25 anos não entra em campo desde outubro do ano passado, enquanto segue se recuperando de uma contusão no joelho esquerdo e perdeu a reta final do Brasileirão.

Na atual temporada, ele viu a chegada de Mateus Silva e Nathan Mendes como concorrentes para a posição. Além disso, os jovens Paulo Roberto e Gean vêm ganhando oportunidades.

Números de Claudinho e Lucas Braga

Lucas Braga disputou 35 partidas pelo Vitória e marcou dois gols, sendo um desses tentos na Série A. Já Claudinho vestiu vermelho e preto em 31 oportunidades, com uma assistência e três gols, um desses na Copa Sul-Americana.