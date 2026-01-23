Menu
HOME > ESPORTES
CAMPEONATO BAIANO

Vitória x Bahia: onde assistir e prováveis escalações do Ba-Vi

Clássico será disputado neste domingo, 25, às 16h, no Barradão

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

23/01/2026 - 11:05 h
Vitória e Bahia se enfrentam neste domingo, 25, pelo Campeonato Baiano
Vitória e Bahia se enfrentam neste domingo, 25, pelo Campeonato Baiano

O primeiro clássico Ba-Vi da temporada de 2026 está batendo à porta, e a ansiedade já toma conta não apenas do lado azul, vermelho e branco, mas também da parte rubro-negra de Salvador. Neste domingo, 25, às 16h, o Vitória recebe o Bahia no Barradão, em duelo válido pela 5ª rodada do Campeonato Baiano. Para o confronto, os rivais chegam em momentos distintos neste início de temporada.

Apesar de ambos virem de triunfos expressivos na rodada anterior, o Bahia lidera o Baianão com folga após quatro vitórias consecutivas — utilizando equipes alternativas, reservas e titulares ao longo da campanha. Já o Vitória busca estabilidade na competição depois de um começo irregular, marcado pela utilização de um elenco majoritariamente formado por atletas da base e jogadores com pouca minutagem em 2025.

Dessa forma, enquanto o Vitória precisa recuperar os pontos perdidos nas primeiras rodadas, o Bahia chega ao clássico em situação mais confortável, cenário que se reflete nas prováveis escalações. O Leão da Barra deve repetir a equipe que entrou em campo contra a Juazeirense, no meio de semana. O Esquadrão, por sua vez, tende a poupar titulares que atuaram diante do Barcelona de Ilhéus, iniciando a partida com uma formação semelhante à utilizada no duelo contra o Galícia.

Leia Também:

Bahia x Vitória: quem venceu mais clássicos entre 2016 e 2026?
Com Ba-Vi na 3ª rodada, CBF divulga tabela do Brasileiro Feminino
Doping por tentar ter filho? Entenda a saída de Romarinho no Vitória

Ficha técnica

Vitória x Bahia

Onde assistir

O clássico Ba-Vi, marcado para as 16h deste domingo, no Barradão, terá transmissão ao vivo da TVE, na televisão aberta e no YouTube, além da TV Vitória e da TV Bahêa, também pelo YouTube.

  • TVE
  • TV Vitória
  • TV Bahêa

Prováveis escalações

  • Vitória: Gabriel Vasconcelos; Mateus Silva, Edu, Camutanga, Ricielli e Ramon; Baralhas, Caíque Gonçalves, Aitor Cantalapiedra e Erick; Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura.
  • Bahia: João Paulo (Ronaldo); Román Gómez, Gabriel Xavier, Kanu e Iago Borduchi; Acevedo (Caio Alexandre), Erick e Rodrigo Nestor (Éverton Ribeiro); Cauly (Pulga), Michel Araújo (Willian José) e Ruan Pablo (Ademir). Técnico: Rogério Ceni.

Arbitragem

  • Árbitro: Wagner Francisco Silva Souza
  • Assistente 1: Luanderson Lima dos Santos
  • Assistente 2: Daniella Coutinho Pinto
  • 4º árbitro: Emerson Souza Silva
  • 5º árbitro: Paulo de Tarso Bregalda Gussen
  • VAR: Diego Pombo Lopez

