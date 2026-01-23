Vitória x Bahia: onde assistir e prováveis escalações do Ba-Vi

Vitória e Bahia se enfrentam neste domingo, 25, pelo Campeonato Baiano - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O primeiro clássico Ba-Vi da temporada de 2026 está batendo à porta, e a ansiedade já toma conta não apenas do lado azul, vermelho e branco, mas também da parte rubro-negra de Salvador. Neste domingo, 25, às 16h, o Vitória recebe o Bahia no Barradão, em duelo válido pela 5ª rodada do Campeonato Baiano. Para o confronto, os rivais chegam em momentos distintos neste início de temporada.

Apesar de ambos virem de triunfos expressivos na rodada anterior, o Bahia lidera o Baianão com folga após quatro vitórias consecutivas — utilizando equipes alternativas, reservas e titulares ao longo da campanha. Já o Vitória busca estabilidade na competição depois de um começo irregular, marcado pela utilização de um elenco majoritariamente formado por atletas da base e jogadores com pouca minutagem em 2025.

Dessa forma, enquanto o Vitória precisa recuperar os pontos perdidos nas primeiras rodadas, o Bahia chega ao clássico em situação mais confortável, cenário que se reflete nas prováveis escalações. O Leão da Barra deve repetir a equipe que entrou em campo contra a Juazeirense, no meio de semana. O Esquadrão, por sua vez, tende a poupar titulares que atuaram diante do Barcelona de Ilhéus, iniciando a partida com uma formação semelhante à utilizada no duelo contra o Galícia.

Ficha técnica

Vitória x Bahia

Onde assistir

O clássico Ba-Vi, marcado para as 16h deste domingo, no Barradão, terá transmissão ao vivo da TVE, na televisão aberta e no YouTube, além da TV Vitória e da TV Bahêa, também pelo YouTube.

TVE

TV Vitória

TV Bahêa

Prováveis escalações

Vitória : Gabriel Vasconcelos; Mateus Silva, Edu, Camutanga, Ricielli e Ramon; Baralhas, Caíque Gonçalves, Aitor Cantalapiedra e Erick; Renato Kayzer. Técnico : Jair Ventura.

: Gabriel Vasconcelos; Mateus Silva, Edu, Camutanga, Ricielli e Ramon; Baralhas, Caíque Gonçalves, Aitor Cantalapiedra e Erick; Renato Kayzer. Bahia : João Paulo (Ronaldo); Román Gómez, Gabriel Xavier, Kanu e Iago Borduchi; Acevedo (Caio Alexandre), Erick e Rodrigo Nestor (Éverton Ribeiro); Cauly (Pulga), Michel Araújo (Willian José) e Ruan Pablo (Ademir). Técnico : Rogério Ceni.

Arbitragem