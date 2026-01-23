CAMPEONATO BAIANO
Vitória x Bahia: onde assistir e prováveis escalações do Ba-Vi
Clássico será disputado neste domingo, 25, às 16h, no Barradão
Por Téo Mazzoni
O primeiro clássico Ba-Vi da temporada de 2026 está batendo à porta, e a ansiedade já toma conta não apenas do lado azul, vermelho e branco, mas também da parte rubro-negra de Salvador. Neste domingo, 25, às 16h, o Vitória recebe o Bahia no Barradão, em duelo válido pela 5ª rodada do Campeonato Baiano. Para o confronto, os rivais chegam em momentos distintos neste início de temporada.
Apesar de ambos virem de triunfos expressivos na rodada anterior, o Bahia lidera o Baianão com folga após quatro vitórias consecutivas — utilizando equipes alternativas, reservas e titulares ao longo da campanha. Já o Vitória busca estabilidade na competição depois de um começo irregular, marcado pela utilização de um elenco majoritariamente formado por atletas da base e jogadores com pouca minutagem em 2025.
Dessa forma, enquanto o Vitória precisa recuperar os pontos perdidos nas primeiras rodadas, o Bahia chega ao clássico em situação mais confortável, cenário que se reflete nas prováveis escalações. O Leão da Barra deve repetir a equipe que entrou em campo contra a Juazeirense, no meio de semana. O Esquadrão, por sua vez, tende a poupar titulares que atuaram diante do Barcelona de Ilhéus, iniciando a partida com uma formação semelhante à utilizada no duelo contra o Galícia.
Leia Também:
Ficha técnica
Vitória x Bahia
Onde assistir
O clássico Ba-Vi, marcado para as 16h deste domingo, no Barradão, terá transmissão ao vivo da TVE, na televisão aberta e no YouTube, além da TV Vitória e da TV Bahêa, também pelo YouTube.
- TVE
- TV Vitória
- TV Bahêa
Prováveis escalações
- Vitória: Gabriel Vasconcelos; Mateus Silva, Edu, Camutanga, Ricielli e Ramon; Baralhas, Caíque Gonçalves, Aitor Cantalapiedra e Erick; Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura.
- Bahia: João Paulo (Ronaldo); Román Gómez, Gabriel Xavier, Kanu e Iago Borduchi; Acevedo (Caio Alexandre), Erick e Rodrigo Nestor (Éverton Ribeiro); Cauly (Pulga), Michel Araújo (Willian José) e Ruan Pablo (Ademir). Técnico: Rogério Ceni.
Arbitragem
- Árbitro: Wagner Francisco Silva Souza
- Assistente 1: Luanderson Lima dos Santos
- Assistente 2: Daniella Coutinho Pinto
- 4º árbitro: Emerson Souza Silva
- 5º árbitro: Paulo de Tarso Bregalda Gussen
- VAR: Diego Pombo Lopez
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes