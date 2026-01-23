Com Ba-Vi na 3ª rodada, CBF divulga tabela do Brasileiro Feminino

Dupla Ba-Vi representa a Bahia na elite do futebol feminino em 2026 - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, na noite desta quinta-feira, 22, a Tabela Básica do Campeonato Brasileiro Feminino Série A1, cuja data-base de início está prevista para 15 de fevereiro. A entidade também publicou o Regulamento Específico da competição e o Plano Geral de Ações.

Com uma campanha histórica em 2025, o Bahia já estava garantido na elite do futebol feminino nacional para a atual temporada. No entanto, o clube acabou ganhando a “companhia” do maior rival, o Vitória, que herdou a vaga do Real Brasília-DF após a desistência da equipe do Distrito Federal, motivada pela falta de recursos financeiros.

Dessa forma, a edição de 2026 do Brasileirão Feminino Série A1 contará com os dois principais representantes do futebol baiano. Para intensificar ainda mais a rivalidade, a CBF agendou o primeiro Ba-Vi da competição logo na 3ª rodada, com data-base prevista para o dia 15 de março.

A estreia de Bahia e Vitória, porém, ocorre um mês antes. De acordo com o documento divulgado pela entidade, as Mulheres de Aço entram em campo no dia 15 de fevereiro, diante do Cruzeiro, em casa, enquanto as Leoas da Barra enfrentam o Fluminense fora de casa, na mesma data.

O material publicado pela Confederação Brasileira de Futebol detalha todos os confrontos de Bahia e Vitória na primeira fase do Campeonato Brasileiro Feminino Série A1. Confira abaixo a tabela completa da dupla Ba-Vi na competição.

Veja a tabela básica de Bahia e Vitória

Rodada 1 (15/2)

Bahia x Cruzeiro

Fluminense x Vitória

Rodada 2 (22/2)

São Paulo x Bahia

Vitória x Mixto

Rodada 3 (15/3)

Bahia x Vitória

Rodada 4 (22/3)

Bahia x Santos

Palmeiras x Vitória

Rodada 5 (29/3)

Red Bull Bragantino x Bahia

Vitória x Atlético-MG

Rodada 6 (1/4)

Bahia x América-MG

Grêmio x Vitória

Rodada 7 (22/4)

Flamengo x Bahia

Vitória x Botafogo

Rodada 8 (26/4)

Bahia x Grêmio

Flamengo x Vitória

Rodada 9 (3/5)

Bahia x Palmeiras

América-MG x Vitória

Rodada 10 (10/5)

Mixto x Bahia

Vitória x Juventude

Rodada 11 (17/5)

Bahia x Internacional

Ferroviária x Vitória

Rodada 12 (24/5)

Fluminense x Bahia

Vitória x Cruzeiro

Rodada 13 (26/7)

Bahia x Botafogo

Corinthians x Vitória

Rodada 14 (2/8)

Ferroviária x Bahia

Vitória x São Paulo

Rodada 15 (9/8)

Atlético-MG x Bahia

Vitória x Internacional

Rodada 16 (16/8)

Bahia x Corinthians

Red Bull Bragantino x Vitória

Rodada 17 (23/8)

Juventude x Bahia

Vitória x Santos

Confira o documento publicado pela CBF:

Veja também o Regulamento Específico da competição e o Plano Geral de Ações