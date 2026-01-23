Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CLÁSSICO!

Com Ba-Vi na 3ª rodada, CBF divulga tabela do Brasileiro Feminino

Entidade publicou a tabela básica da Série A1 nesta quinta-feira, 22

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

23/01/2026 - 7:31 h
Dupla Ba-Vi representa a Bahia na elite do futebol feminino em 2026
Dupla Ba-Vi representa a Bahia na elite do futebol feminino em 2026 -

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, na noite desta quinta-feira, 22, a Tabela Básica do Campeonato Brasileiro Feminino Série A1, cuja data-base de início está prevista para 15 de fevereiro. A entidade também publicou o Regulamento Específico da competição e o Plano Geral de Ações.

Com uma campanha histórica em 2025, o Bahia já estava garantido na elite do futebol feminino nacional para a atual temporada. No entanto, o clube acabou ganhando a “companhia” do maior rival, o Vitória, que herdou a vaga do Real Brasília-DF após a desistência da equipe do Distrito Federal, motivada pela falta de recursos financeiros.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Doping por tentar ter filho? Entenda a saída de Romarinho no Vitória
Alvo de R$ 115 milhões do Bahia, atacante define novo clube na Europa
Após Vitória, Fatal Model fecha acordo milionário com clube da Série A

Dessa forma, a edição de 2026 do Brasileirão Feminino Série A1 contará com os dois principais representantes do futebol baiano. Para intensificar ainda mais a rivalidade, a CBF agendou o primeiro Ba-Vi da competição logo na 3ª rodada, com data-base prevista para o dia 15 de março.

A estreia de Bahia e Vitória, porém, ocorre um mês antes. De acordo com o documento divulgado pela entidade, as Mulheres de Aço entram em campo no dia 15 de fevereiro, diante do Cruzeiro, em casa, enquanto as Leoas da Barra enfrentam o Fluminense fora de casa, na mesma data.

O material publicado pela Confederação Brasileira de Futebol detalha todos os confrontos de Bahia e Vitória na primeira fase do Campeonato Brasileiro Feminino Série A1. Confira abaixo a tabela completa da dupla Ba-Vi na competição.

Veja a tabela básica de Bahia e Vitória

Rodada 1 (15/2)

  • Bahia x Cruzeiro
  • Fluminense x Vitória

Rodada 2 (22/2)

  • São Paulo x Bahia
  • Vitória x Mixto

Rodada 3 (15/3)

  • Bahia x Vitória

Rodada 4 (22/3)

  • Bahia x Santos
  • Palmeiras x Vitória

Rodada 5 (29/3)

  • Red Bull Bragantino x Bahia
  • Vitória x Atlético-MG

Rodada 6 (1/4)

  • Bahia x América-MG
  • Grêmio x Vitória

Rodada 7 (22/4)

  • Flamengo x Bahia
  • Vitória x Botafogo

Rodada 8 (26/4)

  • Bahia x Grêmio
  • Flamengo x Vitória

Rodada 9 (3/5)

  • Bahia x Palmeiras
  • América-MG x Vitória

Rodada 10 (10/5)

  • Mixto x Bahia
  • Vitória x Juventude

Rodada 11 (17/5)

  • Bahia x Internacional
  • Ferroviária x Vitória

Rodada 12 (24/5)

  • Fluminense x Bahia
  • Vitória x Cruzeiro

Rodada 13 (26/7)

  • Bahia x Botafogo
  • Corinthians x Vitória

Rodada 14 (2/8)

  • Ferroviária x Bahia
  • Vitória x São Paulo

Rodada 15 (9/8)

  • Atlético-MG x Bahia
  • Vitória x Internacional

Rodada 16 (16/8)

  • Bahia x Corinthians
  • Red Bull Bragantino x Vitória

Rodada 17 (23/8)

  • Juventude x Bahia
  • Vitória x Santos

Confira o documento publicado pela CBF:

Download
512.83kb

Veja também o Regulamento Específico da competição e o Plano Geral de Ações

Download
277.56kb
Download
970.49kb

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia ba-vi brasileirão feminino futebol feminino vitória

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Dupla Ba-Vi representa a Bahia na elite do futebol feminino em 2026
Play

Ex-xodó do Bahia fracassa na Europa e volta ao Brasil para atuar em time modesto

Dupla Ba-Vi representa a Bahia na elite do futebol feminino em 2026
Play

Jogadores fantasiados de "Homem-Aranha" curtem festa em Salvador

Dupla Ba-Vi representa a Bahia na elite do futebol feminino em 2026
Play

VÍDEO: Jogadores do Fortaleza se envolvem em briga com vizinhos

Dupla Ba-Vi representa a Bahia na elite do futebol feminino em 2026
Play

Cantor ou jogador? Caio Alexandre “dá canja” em festa de casamento no Rio

x