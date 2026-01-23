CLÁSSICO!
Com Ba-Vi na 3ª rodada, CBF divulga tabela do Brasileiro Feminino
Entidade publicou a tabela básica da Série A1 nesta quinta-feira, 22
Por Téo Mazzoni
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, na noite desta quinta-feira, 22, a Tabela Básica do Campeonato Brasileiro Feminino Série A1, cuja data-base de início está prevista para 15 de fevereiro. A entidade também publicou o Regulamento Específico da competição e o Plano Geral de Ações.
Com uma campanha histórica em 2025, o Bahia já estava garantido na elite do futebol feminino nacional para a atual temporada. No entanto, o clube acabou ganhando a “companhia” do maior rival, o Vitória, que herdou a vaga do Real Brasília-DF após a desistência da equipe do Distrito Federal, motivada pela falta de recursos financeiros.
Dessa forma, a edição de 2026 do Brasileirão Feminino Série A1 contará com os dois principais representantes do futebol baiano. Para intensificar ainda mais a rivalidade, a CBF agendou o primeiro Ba-Vi da competição logo na 3ª rodada, com data-base prevista para o dia 15 de março.
A estreia de Bahia e Vitória, porém, ocorre um mês antes. De acordo com o documento divulgado pela entidade, as Mulheres de Aço entram em campo no dia 15 de fevereiro, diante do Cruzeiro, em casa, enquanto as Leoas da Barra enfrentam o Fluminense fora de casa, na mesma data.
O material publicado pela Confederação Brasileira de Futebol detalha todos os confrontos de Bahia e Vitória na primeira fase do Campeonato Brasileiro Feminino Série A1. Confira abaixo a tabela completa da dupla Ba-Vi na competição.
Veja a tabela básica de Bahia e Vitória
Rodada 1 (15/2)
- Bahia x Cruzeiro
- Fluminense x Vitória
Rodada 2 (22/2)
- São Paulo x Bahia
- Vitória x Mixto
Rodada 3 (15/3)
- Bahia x Vitória
Rodada 4 (22/3)
- Bahia x Santos
- Palmeiras x Vitória
Rodada 5 (29/3)
- Red Bull Bragantino x Bahia
- Vitória x Atlético-MG
Rodada 6 (1/4)
- Bahia x América-MG
- Grêmio x Vitória
Rodada 7 (22/4)
- Flamengo x Bahia
- Vitória x Botafogo
Rodada 8 (26/4)
- Bahia x Grêmio
- Flamengo x Vitória
Rodada 9 (3/5)
- Bahia x Palmeiras
- América-MG x Vitória
Rodada 10 (10/5)
- Mixto x Bahia
- Vitória x Juventude
Rodada 11 (17/5)
- Bahia x Internacional
- Ferroviária x Vitória
Rodada 12 (24/5)
- Fluminense x Bahia
- Vitória x Cruzeiro
Rodada 13 (26/7)
- Bahia x Botafogo
- Corinthians x Vitória
Rodada 14 (2/8)
- Ferroviária x Bahia
- Vitória x São Paulo
Rodada 15 (9/8)
- Atlético-MG x Bahia
- Vitória x Internacional
Rodada 16 (16/8)
- Bahia x Corinthians
- Red Bull Bragantino x Vitória
Rodada 17 (23/8)
- Juventude x Bahia
- Vitória x Santos
Confira o documento publicado pela CBF:
Veja também o Regulamento Específico da competição e o Plano Geral de Ações
