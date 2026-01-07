Menu
HOME > ESPORTES
LEOAS DA BARRA

Vitória herda vaga e sobe para a Série A1 do Brasileirão Feminino

Rubro-Negro será beneficiado pela desistência de um dos participantes

Por João Grassi

07/01/2026 - 14:41 h
Leoas da Barra garantem vaga na Série A1 do Brasileirão
Leoas da Barra garantem vaga na Série A1 do Brasileirão

A equipe feminina do Vitória está oficialmente na Série A1 do Campeonato Brasileiro 2026. O clube anunciou, nesta tarde de quarta-feira, 7, através das redes sociais, que herdou uma vaga na elite após desistência de um participante.

As Leoas da Barra poderão participar devido a desistência do Real Brasília-DF, que abriu mão da competição devido a falta de recursos financeiros. Com isso, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) remanejou a vaga.

De acordo com os critérios e regulamentos estabelecidos pela própria CBF, o Rubro-Negro foi beneficiado por terminar a Série A2 de 2025 na quinta colocação, apenas uma abaixo das quatro melhores equipes que haviam garantido o acesso.

No comunicado, o Vitória reforçou seu "compromisso com o fortalecimento do futebol feminino, valorizando o trabalho desenvolvido por atletas, comissão técnica e profissionais envolvidos".

Futebol Feminino do Vitória

Em entrevista coletiva na última segunda-feira, 5, o presidente Fábio Mota comentou sobre a possibilidade de disputar a Série A1. Conforme o dirigente, o clube planeja seguir com o patrocínio da Fatal Model apenas no time feminino para "viabilizar a questão financeira".

“Primeiramente, temos que viabilizar a questão financeira. Quando soubemos da notícia, a primeira coisa que fizemos foi viabilizar uma campanha de futebol feminino na Série A, que é mais cara que a Série B. Por isso estamos conversando com a Fatal Model para ela continuar conosco no Feminino. Nos disponibilizamos, estamos nos estruturando, ainda não recebemos nada oficial e estamos aguardando essa decisão”, detalhou Mota.

Mota ainda destacou a importância de ter um "olhar amplo para o futebol feminino, dos patrocinadores, da sociedade civil, da CBF, dos patrocinadores, das federações".

De acordo com o presidente, o futebol feminino "fica para trás" por falta de recursos. "O feminino é bancado pelos recursos do futebol masculino e isso não é o ideal”, completou.

x