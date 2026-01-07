Menu
MERCADO DA BOLA

Ex-Vitória rescinde contrato na Europa e negocia com clube da Série A

Livre no mercado, defensor é avaliado pelo Corinthians para a temporada 2026

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

07/01/2026 - 7:15 h | Atualizada em 07/01/2026 - 7:27
Saída do Besiktas aproxima zagueiro de retorno ao Brasil -

Formado nas categorias de base do Vitória, o zagueiro Gabriel Paulista não é mais jogador do Besiktas, da Turquia. Nesta terça-feira, 6, o defensor rescindiu contrato com a equipe turca e já iniciou conversas para defender o Corinthians, adversário do rubro-negro baiano na Série A do Campeonato Brasileiro.

De acordo com o ge, a zaga não é uma posição prioritária no planejamento do Corinthians para 2026, mas Gabriel Paulista se encaixa no perfil de contratação buscado pelo clube: jogadores livres no mercado ou sem custo de aquisição.

Clube do coração do atleta, o Corinthians aparece com frequência nas redes sociais de Gabriel Paulista, que constantemente publica fotos com a camisa alvinegra, alimentando a expectativa da torcida.

Gabriel Paulista com a camisa do Corinthians
Gabriel Paulista com a camisa do Corinthians | Foto: Reprodução/Instagram

No entanto, antes que qualquer negociação avance, o clube paulista precisa derrubar as proibições de registrar jogadores impostas pela Fifa e pela CBF. Ainda segundo informações do ge, o Corinthians antecipou, nesta terça-feira, o pagamento de uma parcela do acordo firmado com a Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD).

A medida tem como objetivo demonstrar compromisso com as obrigações assumidas e viabilizar o encerramento do transfer ban em âmbito nacional. Paralelamente, o clube está perto de fechar um acordo para quitar a dívida superior a R$ 35 milhões com o Santos Laguna, referente à contratação do zagueiro Félix Torres.

O defensor equatoriano, inclusive, vive um momento de indefinição no Parque São Jorge. A diretoria avalia a possibilidade de negociá-lo como forma de aliviar a folha salarial e recuperar parte do valor investido em sua chegada. Félix perdeu espaço no elenco e teve poucas oportunidades de jogo na reta final da temporada de 2026.

A eventual saída de Félix Torres — ou até de outro zagueiro — é considerada fundamental para a contratação de Gabriel Paulista. Atualmente, o técnico Dorival Júnior conta, para a posição, com Gustavo Henrique, André Ramalho, Cacá, João Pedro Tchoca e o próprio Félix. Ainda assim, em alguns momentos do último ano, o treinador precisou improvisar jogadores como Raniele e Angileri no setor defensivo.

Revelado no Vitória, Gabriel Paulista construiu a maior parte de sua carreira fora do país. O zagueiro acumulou passagens por Villarreal, Valencia e Atlético de Madrid, na Espanha, além do Arsenal, da Inglaterra. Desde julho de 2024, defendia o Besiktas e, na atual temporada, entrou em campo 17 vezes, sendo titular em 16 oportunidades.

