Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ESPORTES

Após Vitória, Fatal Model fecha acordo milionário com clube da Série A

Contrato com site de acompanhantes é válido por ao menos 12 meses

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

22/01/2026 - 18:59 h | Atualizada em 22/01/2026 - 19:18
Imagem ilustrativa da imagem Após Vitória, Fatal Model fecha acordo milionário com clube da Série A
-

Após ter seu contrato terminado com o futebol masculino do Vitória, a Fatal Model é a nova patrocinadora do Remo para a temporada 2026. Como parte do contrato, a empresa estampará sua logo na camisa do clube nortista por R$ 1 milhão por ano ao longo do vínculo inicial, que será de no mínimo 12 meses.

O site de acompanhantes foi patrocinadora de diversos clubes brasileiros nos últimos anos, inclusive o principal rival do Remo, o Paysandu. Outros clubes como CRB, ASA, CSA, Amazonas, Brusque, Ponte Preta e Vila Nova também estão na lista.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O anúncio foi feito em entrevista concedida pelo vice-presidente do clube, Glauber Gonçalves, e pela diretora da Fatal Model, Nina Sag, que não descartou um eventual acordo envolvendo naming rights. Samuel Ongaratto, diretor de novos negócios da empresa, também exaltou o acordo.

Leia Também:

Árbitro do Ba-Vi apitou apenas cinco jogos do profissional em 2025
Wagner Moura é homenageado pelo Vitória após indicação no Oscar
Mateus Silva estreia com gol no Vitória: "Estava muito ansioso"

“Estar ao lado do Remo neste retorno à Série A, depois de mais de três décadas, é fazer parte de um momento histórico do futebol brasileiro. O Remo tem uma torcida apaixonada, uma identidade muito forte e representa muito bem o Norte do país", disse o diretor.

O Remo está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro após 31 anos e tem se movimentado na janela de transferências para reforçar o elenco. Além de jogadores como Patrick de Paula e Yago Pikachu, a equipe encaminhou a contratação mais cara de sua história, com o volante argentino Leonel Picco, que custará 1,8 milhões de dólares (cerca de R$ 9 milhões).

Vitória e Fatal Model

Apesar de deixar o futebol masculino, o presidente Fábio Mota revelou, ao anunciar o patrocínio com a Skokka, outra plataforma de acompanhantes, que a Fatal Model não deve deixar o Vitória oficialmente. De acordo com o dirigente, a empresa negocia para ser patrocinadora máster da equipe feminina.

"Conversa longa que deu êxito. Segundo patrocinador em camisa. Skokka está entrando no lugar da Fatal Model. A Fatal não está saindo. Está conversando com o Vitória, e provavelmente vai ser o patrocinador master do feminino", explicou em entrevista coletiva.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ecvitória fatal model Remo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Ex-xodó do Bahia fracassa na Europa e volta ao Brasil para atuar em time modesto

Play

Jogadores fantasiados de "Homem-Aranha" curtem festa em Salvador

Play

VÍDEO: Jogadores do Fortaleza se envolvem em briga com vizinhos

Play

Cantor ou jogador? Caio Alexandre “dá canja” em festa de casamento no Rio

x