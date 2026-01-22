ESPORTES
Após Vitória, Fatal Model fecha acordo milionário com clube da Série A
Contrato com site de acompanhantes é válido por ao menos 12 meses
Após ter seu contrato terminado com o futebol masculino do Vitória, a Fatal Model é a nova patrocinadora do Remo para a temporada 2026. Como parte do contrato, a empresa estampará sua logo na camisa do clube nortista por R$ 1 milhão por ano ao longo do vínculo inicial, que será de no mínimo 12 meses.
O site de acompanhantes foi patrocinadora de diversos clubes brasileiros nos últimos anos, inclusive o principal rival do Remo, o Paysandu. Outros clubes como CRB, ASA, CSA, Amazonas, Brusque, Ponte Preta e Vila Nova também estão na lista.
O anúncio foi feito em entrevista concedida pelo vice-presidente do clube, Glauber Gonçalves, e pela diretora da Fatal Model, Nina Sag, que não descartou um eventual acordo envolvendo naming rights. Samuel Ongaratto, diretor de novos negócios da empresa, também exaltou o acordo.
“Estar ao lado do Remo neste retorno à Série A, depois de mais de três décadas, é fazer parte de um momento histórico do futebol brasileiro. O Remo tem uma torcida apaixonada, uma identidade muito forte e representa muito bem o Norte do país", disse o diretor.
O Remo está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro após 31 anos e tem se movimentado na janela de transferências para reforçar o elenco. Além de jogadores como Patrick de Paula e Yago Pikachu, a equipe encaminhou a contratação mais cara de sua história, com o volante argentino Leonel Picco, que custará 1,8 milhões de dólares (cerca de R$ 9 milhões).
Vitória e Fatal Model
Apesar de deixar o futebol masculino, o presidente Fábio Mota revelou, ao anunciar o patrocínio com a Skokka, outra plataforma de acompanhantes, que a Fatal Model não deve deixar o Vitória oficialmente. De acordo com o dirigente, a empresa negocia para ser patrocinadora máster da equipe feminina.
"Conversa longa que deu êxito. Segundo patrocinador em camisa. Skokka está entrando no lugar da Fatal Model. A Fatal não está saindo. Está conversando com o Vitória, e provavelmente vai ser o patrocinador master do feminino", explicou em entrevista coletiva.
