Alvo de R$ 115 milhões do Bahia, atacante define novo clube na Europa

Gustavo Nunes em campo pelo Brentford - Foto: Divulgação | Brentford

Atacante do Brentford, da Inglaterra, que recebeu proposta do Bahia na temporada passada, Gustavo Nunes foi anunciado pelo Swansea City, clube galês que disputa a Championship, segunda divisão inglesa.

O jogador de 20 anos foi emprestado até o fim de junho de 2026, data em que também chega ao fim seu vínculo com o Brentford. Revelado pelo Grêmio, Gustavo fez apenas quatro jogos na temporada e, no mais importante deles, esteve em campo por dois minutos na derrota por 2 a 0 para o Manchester City, nas quartas de final da Copa da Liga Inglesa.

Em julho de 2025, o Bahia fez uma proposta pelo empréstimo com obrigação de compra mediante metas por 18 milhões de euros (cerca de R$ 115 milhões na cotação da época), de acordo com o ge. A contratação seria a mais cara da história do futebol nordestino, mas acabou não se concretizando.

Gustavo Nunes foi vendido ao Brentford em agosto de 2024 por 12 milhões de euros (cerca de R$ 74,26 milhões), após sua primeira temporada no futebol profissional. Na ocasião, o atacante marcou sete gols e distribuiu quatro assistências em 40 jogos.