ESPORTES
Alvo de R$ 115 milhões do Bahia, atacante define novo clube na Europa
Jogador chegou a receber proposta do Bahia por 18 milhões de euros em 2025
Por Lucas Vilas Boas
Atacante do Brentford, da Inglaterra, que recebeu proposta do Bahia na temporada passada, Gustavo Nunes foi anunciado pelo Swansea City, clube galês que disputa a Championship, segunda divisão inglesa.
O jogador de 20 anos foi emprestado até o fim de junho de 2026, data em que também chega ao fim seu vínculo com o Brentford. Revelado pelo Grêmio, Gustavo fez apenas quatro jogos na temporada e, no mais importante deles, esteve em campo por dois minutos na derrota por 2 a 0 para o Manchester City, nas quartas de final da Copa da Liga Inglesa.
Em julho de 2025, o Bahia fez uma proposta pelo empréstimo com obrigação de compra mediante metas por 18 milhões de euros (cerca de R$ 115 milhões na cotação da época), de acordo com o ge. A contratação seria a mais cara da história do futebol nordestino, mas acabou não se concretizando.
Leia Também:
Gustavo Nunes foi vendido ao Brentford em agosto de 2024 por 12 milhões de euros (cerca de R$ 74,26 milhões), após sua primeira temporada no futebol profissional. Na ocasião, o atacante marcou sete gols e distribuiu quatro assistências em 40 jogos.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes