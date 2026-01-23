NÚMEROS DO BA-VI
Bahia x Vitória: quem venceu mais clássicos entre 2016 e 2026?
Clássico Ba-Vi teve equilíbrio, mas com leve domínio do Bahia
Por Téo Mazzoni
Nos últimos dias, surgiu uma tendência nas redes sociais cujo objetivo é mostrar as diferenças ao longo dos últimos dez anos, por meio de comparativos entre 2016 e 2026. Pensando nisso, e com o primeiro Ba-Vi da temporada se aproximando, a equipe de Esportes do Portal A TARDE decidiu entrar na “trend” de uma forma diferente e apresentar o retrospecto de Bahia e Vitória no maior clássico do Norte-Nordeste ao longo desse período.
Desde 2016, o clássico foi disputado em 35 oportunidades, por meio de três competições diferentes — Campeonato Baiano, Copa do Nordeste e Campeonato Brasileiro —, com o Bahia levando vantagem no recorte dos últimos dez anos. Ao todo, são 13 triunfos tricolores, contra nove vitórias rubro-negras, além de outros 13 empates.
A superioridade do Bahia no período foi impulsionada por uma sequência de quase três anos sem derrotas para o Vitória, entre meados de 2017 e 2020. O jejum do Leão da Barra chegou a 12 partidas, sendo encerrado apenas em 2020. Durante esse intervalo, o Esquadrão acumulou seis vitórias, cinco delas consecutivas — incluindo o fatídico “Ba-Vi da Paz”, no qual o tricolor foi declarado vencedor por W.O.
Mais recentemente, entre 2024 e 2025, o Bahia voltou a emplacar uma sequência positiva no clássico. Foram sete jogos sem perder para o rival, iniciados a partir do segundo confronto da final do Campeonato Baiano de 2024 — competição em que o tricolor acabou ficando com o vice-campeonato após sofrer uma virada histórica no primeiro duelo da decisão — até o primeiro Ba-Vi do Campeonato Brasileiro de 2025, quando venceu o Vitória mesmo atuando com um jogador a menos durante praticamente toda a partida.
Confira abaixo a lista completa dos confrontos disputados no período:
- 16/10/2025 – Brasileirão: Vitória 2 x 1 Bahia
- 18/05/2025 – Brasileirão: Bahia 2 x 1 Vitória
- 23/03/2025 – Campeonato Baiano (final): Vitória 1 x 1 Bahia
- 16/03/2025 – Campeonato Baiano (final): Bahia 2 x 0 Vitória
- 01/02/2025 – Campeonato Baiano (1ª fase): Bahia 0 x 0 Vitória,
- 11/08/2024 – Brasileirão: Bahia 2 x 0 Vitória
- 21/04/2024 – Brasileirão: Vitória 2 x 2 Bahia
- 07/04/2024 – Campeonato Baiano (final): Bahia 1 x 1 Vitória
- 31/03/2024 – Campeonato Baiano (final): Vitória 3 x 2 Bahia
- 20/03/2024 – Copa do Nordeste: Bahia 2 x 1 Vitória
- 18/02/2024 – Campeonato Baiano (1ª fase): Vitória 3 x 2 Bahia
- 05/03/2023 – Copa do Nordeste: Bahia 1 x 1 Vitória
- 29/01/2023 – Campeonato Baiano (1ª fase): Bahia 1 x 0 Vitória
- 02/02/2022 – Campeonato Baiano (1ª fase): Vitória 1 x 1 Bahia
- 17/03/2021 – Campeonato Baiano (1ª fase): Bahia 0 x 0 Vitória
- 13/03/2021 – Copa do Nordeste: Vitória 1 x 0 Bahia
- 01/03/2020 – Campeonato Baiano (1ª fase): Vitória 1 x 2 Bahia
- 08/02/2020 – Copa do Nordeste: Bahia 0 x 2 Vitória
- 10/03/2019 – Campeonato Baiano (1ª fase): Bahia 0 x 0 Vitória
- 03/02/2019 – Copa do Nordeste: Bahia 1 x 1 Vitória
- 11/11/2018 – Brasileirão: Vitória 2 x 2 Bahia
- 22/07/2018 – Brasileirão: Bahia 4 x 1 Vitória
- 08/04/2018 – Campeonato Baiano (final): Vitória 0 x 1 Bahia
- 01/04/2018 – Campeonato Baiano (final): Bahia 2 x 1 Vitória
- 18/02/2018 – Campeonato Baiano (1ª fase): Vitória venceu por W.O.
- 22/10/2017 – Brasileirão: Bahia 2 x 1 Vitória
- 02/07/2017 – Brasileirão: Vitória 0 x 0 Bahia
- 07/05/2017 – Campeonato Baiano (final): Vitória 0 x 0 Bahia
- 03/05/2017 – Campeonato Baiano (final): Bahia 1 x 1 Vitória
- 30/04/2017 – Copa do Nordeste (semifinal): Bahia 2 x 0 Vitória
- 27/04/2017 – Copa do Nordeste (semifinal): Vitória 2 x 1 Bahia
- 09/04/2017 – Campeonato Baiano (1ª fase): Bahia 1 x 2 Vitória
- 08/05/2016 – Campeonato Baiano (final): Bahia 1 x 0 Vitória
- 01/05/2016 – Campeonato Baiano (final): Vitória 2 x 0 Bahia
- 13/03/2016 – Campeonato Baiano: Bahia 0 x 2 Vitória
Com o Vitória buscando reduzir a diferença no retrospecto dos últimos dez anos e o Bahia mirando ampliar a vantagem sobre o rival, o primeiro Ba-Vi da temporada de 2026 será disputado neste domingo, dia 25, às 16h. O confronto terá mando de campo rubro-negro, no Barradão, que pode surgir como um “trunfo” para o Leão da Barra, em duelo válido pela 5ª rodada do Campeonato Baiano.
