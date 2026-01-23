Metrô aumenta segurança em operação especial para o BaVi neste domingo

Metrô de Salvador terá esquema especial para o clássico Ba-Vi e Festival de Verão - Foto: Divulgação | CCR Metrô

O Metrô Bahia reforçou sua operação para o clássico entre Bahia e Vitória neste domingo, 25, às 16h, no Barradão, com foco na mobilidade e segurança dos torcedores que optarem pelo transporte metroviário. Além do reforço tradicional de equipe e oferta de viagens, a concessionária também mantém um esquema especial programado para os próximos dias por conta do Festival de Verão 2026, quando o sistema funcionará por 24 h diárias ao longo do fim de semana.

Para atender ao público do clássico, o Metrô fará o reforço no quadro de Agentes de Atendimento e Segurança (AAS) e ajustará a quantidade de viagens conforme o fluxo de passageiros ao longo do dia. A expectativa é que a maior oferta de trens contribua para embarques e desembarques mais rápidos e confortáveis nas estações.

O Metrô Bahia também orienta os usuários a praticarem o embarque consciente: aguardar sempre o desembarque dos trens antes de entrar, ceder os assentos preferenciais a quem precisa, utilizar os elevadores com responsabilidade e descer escadas usando o corrimão, medidas que garantem mais segurança e organização durante o fluxo intenso de pessoas.

“O planejamento da operação especial tem como objetivo garantir uma viagem segura e organizada para os torcedores que utilizarem o metrô no dia do clássico. Reforçamos nossas equipes nas estações e ajustamos a oferta de viagens conforme a demanda, priorizando o conforto e a fluidez no embarque e desembarque”, afirma Cléo Garcia, gerente de Estações e Terminais do Metrô Bahia.

Compra de passagens

Os passageiros podem efetuar o pagamento da tarifa diretamente nas catracas, aproximando cartões de crédito ou débito, celulares com tecnologia NFC, smartwatches, pulseiras de pagamento ou QR Codes adquiridos pelo aplicativo Recarga Pay. Uma luz verde indicará a validação e a liberação do acesso pelo bloqueio.

Quem utiliza o Cartão Integração do Metrô conta com diversas opções de recarga: pelo app da CCR Mobilidade (disponível nas lojas App Store e Play Store), através de carteiras digitais como Banco do Brasil (para correntistas), KIM+, PicPay, Recarga Pay e Cittamobi, ou em mais de dois mil pontos de venda credenciados.

O valor da passagem do metrô é de R$ 4,10.