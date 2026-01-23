ESPORTES
Vai pro Ba-Vi? Reforço do Vitória é regularizado e já pode estrear
Jogador de 31 anos é uma das caras novas do Leão para 2026
Por João Grassi
Uma das caras novas do Vitória em 2026, o argentino Emmanuel Martínez está apto para fazer sua estreia. O meio-campista de 31 anos foi oficialmente regularizado na tarde desta sexta-feira, 23.
Martínez teve contrato publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), ficando liberado para entrar em campo. Ele foi apresentado para a torcida na última quarta-feira, 21, no Barradão, antes da partida contra a Juazeirense.
Como já treina com os demais companheiros no CT Manoel Pontes Tanajura, Emmanuel Martínez pode aparecer entre os relacionados para o clássico contra o Bahia, que acontece neste domingo, 25.
Leia Também:
Agora é Ba-Vi
O Vitória volta a campo para enfrentar o Bahia, no domingo, 25, às 16h, no Barradão. O clássico Ba-Vi é válido pela 5ª rodada do Campeonato Baiano.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes