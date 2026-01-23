Menu
HOME > ESPORTES
ESPORTES

Vai pro Ba-Vi? Reforço do Vitória é regularizado e já pode estrear

Jogador de 31 anos é uma das caras novas do Leão para 2026

João Grassi

Por João Grassi

23/01/2026 - 17:13 h
Emmanuel Martínez
Emmanuel Martínez -

Uma das caras novas do Vitória em 2026, o argentino Emmanuel Martínez está apto para fazer sua estreia. O meio-campista de 31 anos foi oficialmente regularizado na tarde desta sexta-feira, 23.

Martínez teve contrato publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), ficando liberado para entrar em campo. Ele foi apresentado para a torcida na última quarta-feira, 21, no Barradão, antes da partida contra a Juazeirense.

Como já treina com os demais companheiros no CT Manoel Pontes Tanajura, Emmanuel Martínez pode aparecer entre os relacionados para o clássico contra o Bahia, que acontece neste domingo, 25.

Leia Também:

Vitória ultrapassa 40 mil associados após ações da Semana do Sócio
Vitória negocia saídas de Claudinho e Lucas Braga para rivais nordestinos
Metrô aumenta segurança em operação especial para o BaVi neste domingo
Contrato de Martínez publicado no BID
Contrato de Martínez publicado no BID | Foto: Reprodução | CBF

Agora é Ba-Vi

O Vitória volta a campo para enfrentar o Bahia, no domingo, 25, às 16h, no Barradão. O clássico Ba-Vi é válido pela 5ª rodada do Campeonato Baiano.

