Vai pro Ba-Vi? Reforço do Vitória é regularizado e já pode estrear

Emmanuel Martínez - Foto: Divulgação | EC Vitória

Uma das caras novas do Vitória em 2026, o argentino Emmanuel Martínez está apto para fazer sua estreia. O meio-campista de 31 anos foi oficialmente regularizado na tarde desta sexta-feira, 23.

Martínez teve contrato publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), ficando liberado para entrar em campo. Ele foi apresentado para a torcida na última quarta-feira, 21, no Barradão, antes da partida contra a Juazeirense.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Como já treina com os demais companheiros no CT Manoel Pontes Tanajura, Emmanuel Martínez pode aparecer entre os relacionados para o clássico contra o Bahia, que acontece neste domingo, 25.

Contrato de Martínez publicado no BID | Foto: Reprodução | CBF

Agora é Ba-Vi

O Vitória volta a campo para enfrentar o Bahia, no domingo, 25, às 16h, no Barradão. O clássico Ba-Vi é válido pela 5ª rodada do Campeonato Baiano.