SMV
Vitória ultrapassa 40 mil associados após ações da Semana do Sócio
Leão da Barra ofereceu descontos e experiências para os torcedores
Por João Grassi
O Vitória atingiu a marca de 40 mil sócios no programa Sou Mais Vitória (SMV). O crescimento no número de associados acontece após a realização de ações e promoções da 'Semana do Sócio', que ocorreu entre os dias 9 e 17 deste mês de janeiro, mas foi prorrogada até o dia 30.
Durante o período promocional, os torcedores podem se associar com descontos de até 30%. O plano 'Sou Colossal', que dá acesso garantido em todos os jogos no Barradão, está com o valor de R$ 70 na mensalidade, enquanto o valor tradicional é R$ 100.
Outros destaques na Semana do Sócio foram a distribuição de brindes e interações de torcedores com atletas do elenco. As apresentações dos novos reforços também foram realizadas como parte da ação, na loja oficial do clube no Shopping Paralela.
Leia Também:
Contagem atual
Nesta tarde de sexta-feira, 23, o Vitória anunciou oficialmente que chegou aos 40 mil associados. No momento da publicação desta matéria, a contagem em tempo real do portal do SMV registra 40.292 inscritos.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes