ESPORTES
SMV

Vitória ultrapassa 40 mil associados após ações da Semana do Sócio

Leão da Barra ofereceu descontos e experiências para os torcedores

João Grassi

Por João Grassi

23/01/2026 - 15:19 h
Torcida do Vitória no Barradão
Torcida do Vitória no Barradão

O Vitória atingiu a marca de 40 mil sócios no programa Sou Mais Vitória (SMV). O crescimento no número de associados acontece após a realização de ações e promoções da 'Semana do Sócio', que ocorreu entre os dias 9 e 17 deste mês de janeiro, mas foi prorrogada até o dia 30.

Durante o período promocional, os torcedores podem se associar com descontos de até 30%. O plano 'Sou Colossal', que dá acesso garantido em todos os jogos no Barradão, está com o valor de R$ 70 na mensalidade, enquanto o valor tradicional é R$ 100.

Outros destaques na Semana do Sócio foram a distribuição de brindes e interações de torcedores com atletas do elenco. As apresentações dos novos reforços também foram realizadas como parte da ação, na loja oficial do clube no Shopping Paralela.

Contagem atual

Nesta tarde de sexta-feira, 23, o Vitória anunciou oficialmente que chegou aos 40 mil associados. No momento da publicação desta matéria, a contagem em tempo real do portal do SMV registra 40.292 inscritos.

Vitória conta com 40.292 sócios até o momento
Vitória conta com 40.292 sócios até o momento | Foto: Reprodução | Sou Mais Vitória

EC Vitória 2026 sou mais vitoria

