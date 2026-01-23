Vitória se interessa por atacante campeão da Libertadores

Lelê - Foto: Marcelo Gonçalves | Fluminense

Após a lesão sofrida por Renzo López, o Vitória se movimenta para contratar outro camisa 9. De acordo com o Canal do Dinâmico, o atacante Lelê, do Fluminense, interessa ao Leão da Barra.

Contratado pelo Fluminense em 2023, Lelê não se firmou no elenco tricolor. Na temporada passada, acumulou empréstimos por Ceará e Atlético-GO, tendo marcado seis gols em 17 partidas no Dragão.

Já com a camisa do Tricolor Carioca, participou de 54 jogos e marcou oito gols, além de cinco assistências. Também acumula passagens por Itaboraí, Maricá e Volta Redonda, onde foi destaque.

Campeão da Libertadores

Durante sua passagem no Fluminense, Lelê fez partes do elencos campeões da Copa Libertadores (2023) e Recopa Sul-Americana (2024), conquistas então inéditas para o clube carioca.