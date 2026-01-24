ESPORTES
Vitória anuncia contratação de zagueiro, que já pode jogar o Ba-Vi
Luan Cândido chega por empréstimo junto ao RB Bragantino
Por Lucas Vilas Boas
Regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF antes mesmo de ser anunciado pelo Vitória, Luan Cândido, enfim, foi oficializado pelo Rubro-Negro neste sábado, 24. O zagueiro chega por empréstimo junto ao RB Bragantino até o fim da temporada.
O jogador de 24 anos fica à disposição do técnico Jair Ventura para o clássico Ba-Vi deste domingo, no Barradão, pela quinta rodada do Campeonato Baiano. Por causa da carência na posição em meio ao sistema de três zagueiros utilizado recentemente, a tendência é que o atleta seja relacionado para encarar o Tricolor.
Revelado pelo Palmeiras, Luan Cândido atuou na última temporada emprestado ao Sport e ao Grêmio. O atleta foi vendido ao Red Bull Leipzig quando ainda defendia o clube paulista, antes de ser emprestado ao Bragantino.
O defensor chega para reforçar a posição que hoje conta com Riccieli, Camutanga, Edu, Neris, Diogo Silva e Zé Marcos na equipe principal. Vale mencionar que o jogador também atua como lateral-esquerdo e já fez função na ponta.
