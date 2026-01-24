Vitória anuncia contratação de zagueiro, que já pode jogar o Ba-Vi

- Foto: Victor Ferreira | ECVitória

Regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF antes mesmo de ser anunciado pelo Vitória, Luan Cândido, enfim, foi oficializado pelo Rubro-Negro neste sábado, 24. O zagueiro chega por empréstimo junto ao RB Bragantino até o fim da temporada.

O jogador de 24 anos fica à disposição do técnico Jair Ventura para o clássico Ba-Vi deste domingo, no Barradão, pela quinta rodada do Campeonato Baiano. Por causa da carência na posição em meio ao sistema de três zagueiros utilizado recentemente, a tendência é que o atleta seja relacionado para encarar o Tricolor.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Revelado pelo Palmeiras, Luan Cândido atuou na última temporada emprestado ao Sport e ao Grêmio. O atleta foi vendido ao Red Bull Leipzig quando ainda defendia o clube paulista, antes de ser emprestado ao Bragantino.

O defensor chega para reforçar a posição que hoje conta com Riccieli, Camutanga, Edu, Neris, Diogo Silva e Zé Marcos na equipe principal. Vale mencionar que o jogador também atua como lateral-esquerdo e já fez função na ponta.