Primeiro Ba-Vi do ano; veja tudo o que você precisa saber
Prefeitura organizou esquema especial para maior segurança
O primeiro Ba-VI de 2026 acontece neste domingo, 25, às 16h no estádio Barradão, em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Baiano. O jogo é a 505ª edição do clássico baiano, que deve contar com ambas equipes utilizando força total, além disso, a partida terá uma operação especial de transporte para maior segurança dos torcedores.
A operação feita em parceria com a Semob (Secretaria de Mobilidade), funciona para garantir mais conforto, segurança e agilidade para os torcedores que vão ao estádio.
Entenda a operação do Ba-Vi
Abrindo as novidades, a linha especial 1899 - Estádio Barradão – Estação Flamboyant vai operar com cinco veículos, que ficarão a disposição da população das 13h às 16h (com base na Estação Flamboyant) e das 18h às 20h (com base na Avenida Mário Sérgio).
Somado a isso, três veículos reguladores vão estar posicionados na Estação Pirajá, também das 13h às 20h, reforçando o atendimento ao púbico e garantindo um retorno rápido e seguro.
Táxis
Para ampliar a opção dos transportes, um ponto de táxi será implementado na rotatória em frente ao Barradão.
Metrô
Já para o metrô, a CCR Metrô Bahia reforçou suas operações para o clássico focando na segurança dos torcedores. O sistema vai oferecer um reforço no quadro de Agentes de Atendimento e Segurança (AAS), além de ajustar a quantidade de viagens conforme o fluxo de passageiros.
Possíveis elencos
Bahia
Um dos principais questionamentos para o primeiro Ba-Vi do ano é sobre as escolhas de elencos de ambos os times. Segundo fontes ouvidas pelo Portal A TARDE, o Bahia deve utilizar seu elenco principal no clássico, mesmo estando há três dias de sua estreia no Brasileirão, contra o Corinthians no dia 28 de janeiro.
Sendo assim, o provável elenco utilizado pelo Tricolor de Aço deve ser:
- Goleiro: João Paulo (Ronaldo);
- Defensores: Román Gómez, Gabriel Xavier, Kanu e Iago Borduchi;
- Meio Campistas: Acevedo (Caio Alexandre), Erick e Rodrigo Nestor (Éverton Ribeiro);
- Atacantes: Cauly (Pulga), Michel Araújo (Willian José) e Ruan Pablo (Ademir);
- Técnico: Rogério Ceni.
Vitória
O Rubro Negro também deve vir com força total para o clássico, mesmo estando há três dias de sua estreia no Brasileirão Série A, recebendo o Remo no Barradão no dia 28.
Com isso, Vitória deve vir a campo com o seguinte elenco:
- Goleiro: Gabriel Vasconcelos;
- Defensores: Mateus Silva, Zé Marcos, Camutanga, Ricielli e Ramon;
- Meio campistas: Baralhas, Caíque Gonçalves, Aitor Cantalapiedra e Erick;
- Atacantes: Renato Kayzer;
- Técnico: Jair Ventura.
Veja a lista de relacionados do Vitória
Vitória fará homenagem a Wagner Moura
O primeiro brasileiro a vencer o Globo de Ouro e ilustre torcedor do Vitória, Wagner Moura será homenageado durante o primeiro Ba-Vi do ano.
A ação será durante a entrada da equipe titular no campo, que será feita com uma camisa especial estampando a declaração que define a relação de Wagner Moura com o Rubro Negro:
“Ser Vitória é uma parte fundamental da minha vida”.
Somado a isso, outras homenagens estão previstas, como:
- Bandeirinhas de escanteio personalizadas;
- Braçadeira do capitão com a identidade da homenagem;
- Faixa institucional exibida durante a execução dos hinos.
