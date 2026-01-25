Menu
ESPORTES

Primeiro Ba-Vi do ano; veja tudo o que você precisa saber

Prefeitura organizou esquema especial para maior segurança

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

25/01/2026 - 13:35 h | Atualizada em 25/01/2026 - 13:50
Ba-Vi terá operação de transporte especial
Ba-Vi terá operação de transporte especial -

O primeiro Ba-VI de 2026 acontece neste domingo, 25, às 16h no estádio Barradão, em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Baiano. O jogo é a 505ª edição do clássico baiano, que deve contar com ambas equipes utilizando força total, além disso, a partida terá uma operação especial de transporte para maior segurança dos torcedores.

A operação feita em parceria com a Semob (Secretaria de Mobilidade), funciona para garantir mais conforto, segurança e agilidade para os torcedores que vão ao estádio.

Entenda a operação do Ba-Vi

Abrindo as novidades, a linha especial 1899 - Estádio Barradão – Estação Flamboyant vai operar com cinco veículos, que ficarão a disposição da população das 13h às 16h (com base na Estação Flamboyant) e das 18h às 20h (com base na Avenida Mário Sérgio).

Somado a isso, três veículos reguladores vão estar posicionados na Estação Pirajá, também das 13h às 20h, reforçando o atendimento ao púbico e garantindo um retorno rápido e seguro.

Táxis

Para ampliar a opção dos transportes, um ponto de táxi será implementado na rotatória em frente ao Barradão.

Metrô

Já para o metrô, a CCR Metrô Bahia reforçou suas operações para o clássico focando na segurança dos torcedores. O sistema vai oferecer um reforço no quadro de Agentes de Atendimento e Segurança (AAS), além de ajustar a quantidade de viagens conforme o fluxo de passageiros.

Possíveis elencos

Bahia

Um dos principais questionamentos para o primeiro Ba-Vi do ano é sobre as escolhas de elencos de ambos os times. Segundo fontes ouvidas pelo Portal A TARDE, o Bahia deve utilizar seu elenco principal no clássico, mesmo estando há três dias de sua estreia no Brasileirão, contra o Corinthians no dia 28 de janeiro.

Sendo assim, o provável elenco utilizado pelo Tricolor de Aço deve ser:

  • Goleiro: João Paulo (Ronaldo);
  • Defensores: Román Gómez, Gabriel Xavier, Kanu e Iago Borduchi;
  • Meio Campistas: Acevedo (Caio Alexandre), Erick e Rodrigo Nestor (Éverton Ribeiro);
  • Atacantes: Cauly (Pulga), Michel Araújo (Willian José) e Ruan Pablo (Ademir);
  • Técnico: Rogério Ceni.

Vitória

O Rubro Negro também deve vir com força total para o clássico, mesmo estando há três dias de sua estreia no Brasileirão Série A, recebendo o Remo no Barradão no dia 28.

Com isso, Vitória deve vir a campo com o seguinte elenco:

  • Goleiro: Gabriel Vasconcelos;
  • Defensores: Mateus Silva, Zé Marcos, Camutanga, Ricielli e Ramon;
  • Meio campistas: Baralhas, Caíque Gonçalves, Aitor Cantalapiedra e Erick;
  • Atacantes: Renato Kayzer;
  • Técnico: Jair Ventura.

Veja a lista de relacionados do Vitória

Lista de relacionados do Vitória
Lista de relacionados do Vitória | Foto: Divulgação | EC Vitória

Vitória fará homenagem a Wagner Moura

O primeiro brasileiro a vencer o Globo de Ouro e ilustre torcedor do Vitória, Wagner Moura será homenageado durante o primeiro Ba-Vi do ano.

A ação será durante a entrada da equipe titular no campo, que será feita com uma camisa especial estampando a declaração que define a relação de Wagner Moura com o Rubro Negro:

“Ser Vitória é uma parte fundamental da minha vida”.

Somado a isso, outras homenagens estão previstas, como:

  • Bandeirinhas de escanteio personalizadas;
  • Braçadeira do capitão com a identidade da homenagem;
  • Faixa institucional exibida durante a execução dos hinos.

