Cobiçado: ex-Bahia que rodou o mundo entra na mira de clube brasileiro

Matheus Saldanha em campo pelo Ferencváros, da Hungria - Foto: Divulgação | Ferencvaros

26 anos de idade e sete países diferentes: a carreira do atacante Matheus Saldanha, que defendeu o Bahia entre 2018 e 2020, pode ser descrita como muito vivida. O jogador foi contratado pelo Al Wasl, dos Emirados Árabes Unidos em meados de 2025 e já pode deixar a equipe nesta janela de transferências rumo a uma nova liga.

Saldanha entrou na mira de um clube brasileiro ainda não revelado, outro da Turquia, e do Shanghai Port, da China, de acordo com a ESPN. Com passagens pela Hungria, Sérvia, Azerbaijão, China e Japão, o atleta fez 20 jogos na atual temporada, marcou dois gols e uma assistência.

Revelado pelo Osasco Audax, o atacante foi contratado ainda para a equipe sub-20 do Bahia, onde ganhou espaço e foi evoluindo até o time profissional. O jogador foi utilizado pelos técnicos Roger Machado, Mano Menezes e Dado Cavalcanti em 2020.

No Tricolor, o atleta fez 34 jogos, marcou três gols e deu três assistências. Saldanha teve mais destaque na carreira mais recentemente defendendo o Partizan, da Sérvia, onde marcou 18 gols e cinco assistências em 33 jogos.