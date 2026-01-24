Ídolo do Bahia entra no top 100 atacantes da história do futebol

José Sanfilippo com a camisa do San Lorenzo, da Argentina - Foto: Divulgação

Ídolo do Bahia e do San Lorenzo, da Argentina, José Sanfilippo foi listado entre os 100 melhores atacantes da história do futebol de acordo com o Iconic Football, site especializado em rankings do esporte bretão.

O jogador que se destacaria eliminando o Esquadrão de Aço na primeira edição da Libertadores, em 1960, ainda com a camisa do San Lorenzo, chegou ao Tricolor em 1969 para marcar 60 gols, conquistar dois Campeonatos Baianos e se consolidar como um dos ídolos mais icônicos da equipe.

Em 2015, aos 80 anos, o ex-atleta esteve em treino realizado pelo Bahia, quando recebeu as devidas homenagens. No dia do seu aniversário, em 4 de maio de 2024, o clube fez uma publicação para parabenizar o aniversariante do dia.

Sanfilippo integrou a posição de número 86 no top 100 atacantes da história do futebol. O ranking é liderado por Ronaldo Fenômeno e contém grandes nomes como Eusébio, Van Basten, Gerd Muller e Romário no top5.

Considerado maior artilheiro da história do San Lorenzo, Sanfilippo também conquistou a Copa América de 1956 pela Argentina, os jogos Pan-Americanos em 1955, além de três campeonatos nacionais pelo 'El Ciclón'.